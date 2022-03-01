Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол





::. Какой материал лучше подойдет для садовой мебели и почему | Дачный досуг
Какой материал лучше подойдет для садовой мебели и почему
Зона отдыха на даче — необходимое место, где можно собраться с близкими и друзьями. Если совсем недавно в загородные домики свозили стулья, диваны, столы, которые жалко выбросить, то сейчас появились современные предложения по приемлемой цене. Дачникам остается выбрать исполнение. Эксперты компании по производству садовой мебели «Удачная мебель» рассказали, к каким материалам стоит присмотреться и почему.
Какие только модели не представлены у производителей, поэтому подобрать подходящий под бюджет вариант не сложно.

Однако изделие должно соответствовать нескольким требованиям:
Практичность. Чтобы расслабится и не думать о разлитом напитке, следах травы на ткани, уход должен быть простым.
Долговечность — так как предметы обстановки используются в теплую погоду, преимущественно весной и летом, хочется, чтобы они прослужили дольше
Устойчивость к погодным условиям позволяет оставлять изделия на улице во время дождя или на зиму. Ведь иногда из-за габаритов мебель не помещается дома или в гараже.
Комфорт — диван, качели или кресло — синоним удобства. Это особенно важно, когда за день работы в саду вам выпадает минутка для отдыха.

Исходя из этих требований рассмотрим виды материалов, которые представлены на рынке:

Пластиковая садовая мебель — популярный вариант по доступной цене, бывает как цельный, так и складной. В уходе пластик неприхотлив, однако имеет следующие минусы: не долговечен, выгорает на солнце, покрывается царапинами и не ремонтируется. В магазине можно встретить столы, стулья, шезлонги, скамейки.
Дерево будет смотреться уместно в любом экстерьере. Хотя во время производства дерево покрывается защитой от влаги, насекомых и огня, зимой лучше хранить в помещение. Такие изделия долговечны и превосходно выглядят, но подвержены гниению и нуждаются в постоянном уходе, а стоимость достаточно высокая.

Металлическая садовая мебель — не дешёвое, но долговечное решение, которое требует минимум ухода и прослужит годами. Дизайн бывает как минималистичным, так и с элементами ковки. Солнечные лучи и жуткий мороз не страшны, но металл способен нагреваться и сильно охлаждаться, поэтому выбирайте варианты с мягкими сиденьями.

Ротанг делается из стеблей ротанговый пальмы, которую очищают и сушат. Несмотря на экзотическое происхождение, такие элементы украшения участка распространены в России. Предметы мало весят и красиво выглядят. Из минусов — хрупкость, при влажности мебель деформируется, поэтому больше подходит для крытых помещений. Зимой необходимо прятать в дом или гараж.
Искусственный ротанг лишен недостатков натурального: хорошо выглядит, мало весит, долговечен, устойчив к солнцу и влаге, приемлемо стоит. Материал часто используется в производстве садовой мебели и практически не имеет минусов. Отмечают только хруст от нагрузок. Однако стоимость искусственного варианта дороже натурального аналога.
Ознакомившись с каждым вариантом, можно сделать вывод, что выбрать можно на любой вкус. Однако качество, долговечность, удобство использования и цена лидирует у металла и искусственного ротанга. Главное, чтобы вы могли подобрать подходящее для вас изделие и в полной степени получили удовольствие от загородного отдыха.



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама





календарь
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2022 (15)
Февраль 2022 (20)
Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (21)
Ноябрь 2021 (22)
Октябрь 2021 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"