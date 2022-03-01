Какой материал лучше подойдет для садовой мебели и почему

Зона отдыха на даче — необходимое место, где можно собраться с близкими и друзьями. Если совсем недавно в загородные домики свозили стулья, диваны, столы, которые жалко выбросить, то сейчас появились современные предложения по приемлемой цене. Дачникам остается выбрать исполнение. Эксперты компании по производству садовой мебели «Удачная мебель» рассказали, к каким материалам стоит присмотреться и почему.

Какие только модели не представлены у производителей, поэтому подобрать подходящий под бюджет вариант не сложно.



Однако изделие должно соответствовать нескольким требованиям:

Практичность. Чтобы расслабится и не думать о разлитом напитке, следах травы на ткани, уход должен быть простым.

Долговечность — так как предметы обстановки используются в теплую погоду, преимущественно весной и летом, хочется, чтобы они прослужили дольше

Устойчивость к погодным условиям позволяет оставлять изделия на улице во время дождя или на зиму. Ведь иногда из-за габаритов мебель не помещается дома или в гараже.

Комфорт — диван, качели или кресло — синоним удобства. Это особенно важно, когда за день работы в саду вам выпадает минутка для отдыха.



Исходя из этих требований рассмотрим виды материалов, которые представлены на рынке:



Пластиковая садовая мебель — популярный вариант по доступной цене, бывает как цельный, так и складной. В уходе пластик неприхотлив, однако имеет следующие минусы: не долговечен, выгорает на солнце, покрывается царапинами и не ремонтируется. В магазине можно встретить столы, стулья, шезлонги, скамейки.

Дерево будет смотреться уместно в любом экстерьере. Хотя во время производства дерево покрывается защитой от влаги, насекомых и огня, зимой лучше хранить в помещение. Такие изделия долговечны и превосходно выглядят, но подвержены гниению и нуждаются в постоянном уходе, а стоимость достаточно высокая.



Металлическая садовая мебель — не дешёвое, но долговечное решение, которое требует минимум ухода и прослужит годами. Дизайн бывает как минималистичным, так и с элементами ковки. Солнечные лучи и жуткий мороз не страшны, но металл способен нагреваться и сильно охлаждаться, поэтому выбирайте варианты с мягкими сиденьями.



Ротанг делается из стеблей ротанговый пальмы, которую очищают и сушат. Несмотря на экзотическое происхождение, такие элементы украшения участка распространены в России. Предметы мало весят и красиво выглядят. Из минусов — хрупкость, при влажности мебель деформируется, поэтому больше подходит для крытых помещений. Зимой необходимо прятать в дом или гараж.

Искусственный ротанг лишен недостатков натурального: хорошо выглядит, мало весит, долговечен, устойчив к солнцу и влаге, приемлемо стоит. Материал часто используется в производстве садовой мебели и практически не имеет минусов. Отмечают только хруст от нагрузок. Однако стоимость искусственного варианта дороже натурального аналога.

Ознакомившись с каждым вариантом, можно сделать вывод, что выбрать можно на любой вкус. Однако качество, долговечность, удобство использования и цена лидирует у металла и искусственного ротанга. Главное, чтобы вы могли подобрать подходящее для вас изделие и в полной степени получили удовольствие от загородного отдыха.







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