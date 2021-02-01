ООО "ФитоРост"

Адрес: г. Тверь, Александровский пер, 2А

Телефон: +7 (4822) 323-603; +7 (996) 347-97-56

E-mail: fitorost@inbox.ru

Сайт: https://www.fitorost.ru

























«ФитоРост» – экологически безопасный активатор роста растений нового поколения, который стимулирует прорастание семян, улучшает качество рассады, формирует устойчивый иммунитет, обеспечивает профилактику болезней растений, ускоряет развитие, рост растений, отмечено более раннее цветение и активация формирования генеративных органов, повышает питательную ценность и значительно увеличивает урожайность.



«ФитоРост» - представляет собой раствор экстрактивных веществ, получаемых путем экстракции полезных компонентов из хвойной лапки сосны, ели и ламинарии.

















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