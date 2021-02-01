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::. ООО "ФитоРост" | Товары и услуги для садоводов / Удобрения
ООО "ФитоРост"
Адрес:  г. Тверь, Александровский пер, 2А
Телефон:   +7 (4822) 323-603; +7 (996) 347-97-56
E-mail: fitorost@inbox.ru
Сайт: https://www.fitorost.ru












«ФитоРост» – экологически безопасный активатор роста растений нового поколения, который стимулирует прорастание семян, улучшает качество рассады, формирует устойчивый иммунитет, обеспечивает профилактику болезней растений, ускоряет развитие, рост растений, отмечено более раннее цветение и активация формирования генеративных органов, повышает питательную ценность и значительно увеличивает урожайность.

«ФитоРост» - представляет собой раствор экстрактивных веществ, получаемых путем экстракции полезных компонентов из хвойной лапки сосны, ели и ламинарии.








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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Вчера, 12:19 | Комментариев 0 |
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