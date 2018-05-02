Работы в розарии весной

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Особенно большие проблемы и огорчения цветоводам доставляет капризная царица сада - роза. Много с ней хлопот, но результат всегда оправдывает все затраты и волнения. К сожалению, климат Северо-Запада непредсказуем и суров. Весной с трепетом подходишь к розарию: как перезимовала капризная красавица? На самом деле в пятидесяти процентах гибели роз виноваты вовсе не зимние холода, а наше весеннее волнение. Специалисты говорят: весной надо не волноваться о розах, а заниматьсяими.

Во-первых, необходимо как можно раньше проверить, не будет ли в местах посадки роз застоя талых вод, и, если такая угроза есть, нужно сделать отводные канавки. Весной даже хорошо перезимовавшие розы часто гибнут от выпревания. Поэтому, не дожидаясь настоящего тепла (можно даже до окончательного схода снега), с роз нужно снять зимнее укрытие, но не убирать его, а только разокучить кусты, а затем и лапник, и ящики установить на прежнее место. Розы нужно дополнительно защитить от дождя, но не сплошным овертыванием пленкой, а только сверху, чтобы внутри в солнечные дни не образовывался конденсат.

Вторая серьезная ошибка, которую допускают цветоводы, - открытие кустов роз с наступлением теплой солнечной погоды. Представьте себе: растение почти полгода провело в Темноте и прохладе и вдруг его выставляют на солнцепек. Такой шок, возможно, закончится гибелью растения. Основное укрытие с кустов снимают постепенно, учитывая погодные условия, примерно с середины апреля. Сначала убирают лапник, а ящик устанавливают обратно. Полностью укрытие снимают с приходом тепла, обязательно в пасмурный день. В ясный день необходимо защитить кустики от солнечных ожогов с помощью нетканого материала типа лутрасила или опрыснуть их меловым раствором (так называемая весенняя побелка). Следует помнить, что от выпревания и солнечных ожогов могут страдать не только укрывные, но и парковые розы, зимующие без укрытия, так что если весна выдалась солнечная, полезно и парковые розы «побелить» или одеть в нетканые колпаки.

Весной нельзя забывать еще о двух важных мероприятиях. Первое - обрезка. Многие цветоводы боятся обрезать розовые кусты, считая, что без обрезки цветков будет больше. Это не так. Большинство садовых роз цветет на побегах текущего года, поэтому обрезка стимулирует ветвление, а значит, потенциально увеличивает количество цветов на кусте. Больше новых ветвей - больше цветов. На побегах прошлого года цветут, как правило, вьющиеся, плетистые розы или некоторые парковые розы и шиповники. Таким образом, первые нуждаются в обрезке, а вторые - в прореживании. При обрезке учитывают вид и сорт роз. Сильнорослые можно обрезать сильнее, слаборослые и почвопокровные - послабее. У чайно-гибридных оставляют обычно 2-6 почек, у полиантовых - 2-4, кустарниковые и парковые розы обрезают на 3-5 почек. Следует учитывать и тип роста куста: у густых и плотных обрезку проводят непременно на наружную почку, так, чтобы новый побег стремился наружу, а у раскидистых и почвопокровных - на внутреннюю, тогда новые побеги растут вверх и куст приподнимается, а не разваливается. Весной обязательно удаляют побеги, поврежденные морозом (у них древесина коричневая), обрезая их до здорового места. Удаляют больные и слабые побеги, трущиеся ветки и ветки, направленные внутрь куста, - загущающие. Все короткие обрубки вырезают на кольцо, иначе они могут загнить. Срезы делают наискосок, параллельно почке и не выше одного сантиметра над ней. Теперь следует уточнить, что же именно обрезать. Обрезают прошлогодний прирост, он всегда хорошо виден на ветке. Именно на нем отсчитывают нужное количество почек и лишние удаляют.

Почему обрезают весной? Осенью тоже проводят обрезку. Тогда новые побеги обрезают на треть их длины, в зависимости от величины прироста. Но зимой всегда существует опасность подмерзания концов молодых побегов, именно поэтому основную обрезку оставляют на весну.

Розы капризны, и садоводы особенно тщательно стремятся уберечь их от вредителей и болезней. И заботиться следует начинать с самой ранней весны. В порядке профилактики заболевания ржавчиной практикуют присыпание почвы, еще перед зимним укрытием, тонким слоем извести. Если осенью вы этого не сделали, сделайте это сейчас, после разокучивания роз в укрытиях. После того как вы отгребли от кустов торф или песок, почву посыпьте известью и установите укрытие на прежнее место. После снятия укрытия, но до начала отрастания листьев, проводят опрыскивание по ветвям раствором железного купороса или бордоской жидкостью. Это очень хорошее профилактическое мероприятие против многих грибных заболеваний. Если в прошлом году на розы нападала тля, следует помнить, что самки этого вредителя зимуют тут же, под кустами. Против них можно применить опыливание дустом. Хочу предложить безотказный и простой метод борьбы с этим вредителем. В ведре теплой воды растворить немного мыла или стирального порошка и мягкой губкой помыть зараженные ветви (для роз можно использовать мягкую щетку или ерш). Потом растения надо ополоснуть. После такого простого приема тля ни разу не вернулась на «постиранное» растение. Немаловажно при засилии тли провести борьбу с садовыми муравьями, чаще всего именно они являются ее разносчиками.

Упомяну о весеннем удобрении роз. Почему оно так важно? Потому что только весной, а точнее - только в первой половине вегетации, розам показаны азотные удобрения, которые нужны им для формирования мощного прироста. Лучше всего первую порцию предложить кустам в жидком виде. Это может быть раствор навозной жижи 1:10. Но если весна сырая, то удобрения можно вносить в почву в сухом виде. Из минеральных лучшими будут комплексные с микроэлементами типа «Кемиры». А вот свежий навоз не подходит, он может спровоцировать вспышку грибных заболеваний. Вместо него используют хорошо перепревший навоз или перегной.

А. Кремнева



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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 12:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.