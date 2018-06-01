



::. Шафран, или крокус | Цветоводство Шафран, или крокус

Шафран относится к семейству касатиковых. Его подземным органом является приплюснуто-округлая клубнелуковица, покрытая пленчатой оболочкой.

В природе встречается около 60 видов шафрана, обитающих в субтропической и умеренной зонах Крыма, Кавказа, Средней Азии и в странах Среди-земноморья. По времени цветения виды делятся на весенне- и осеннецветущие. Цветки крупные, 5-8 см длиной, колокольчатые, белые, сиреневые, желтые. Рыльца пестика красно-оранжевые и нередко используются в виде красящего вещества в кондитерском деле.

Растут крокусы на любых достаточно питательных и не слишком тяжелых почвах. Их можно высаживать под кронами деревьев, так как цветут они рано весной, когда листья не вполне развернулись, но на солнечных местах крокусы развиваются лучше.

После цветения их надземные органы отмирают. В это время можно выкапывать крокусы, если есть необходимость их размножить. Около материнской клубнелуковицы образуется несколько мелких, которые отделяют и высаживают для размножения.

Крокусы лучше высаживать группами на газоне или на каменистых горках. На одном месте они могут расти несколько лет. Весеннецветущие крокусы высаживают осенью. К ним относятся шафран желтый с ярко-оранжевыми цветками; шафран Томазини со светло-сиреневыми или фиолетовыми цветками; шафран узколистный, или сузианский, с золотисто-желтыми ароматными цветками, цветет с апреля в течение 20-25 дней; шафран сетчатый с белыми или светло-сиреневыми полосатыми цветками.

К осеннецветущим видам относятся шафран Палласа с розовато-сиреневыми цветками, цветет в сентябре; шафран прекрасный с крупными (6-7 см шириной) сине-фиолетовыми цветками и шафран посевной, или культурный, с сиреневыми цветками, известный с древних времен. Рыльца используют в пищу.

Т. ТАМБЕРГ, доктор с/х наук

На фото: Шафран Томазини



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::. прочитало: 88 | автор: sadovod | Вчера, 17:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.