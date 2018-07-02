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::. ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ | Цветоводство
ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ
Среди множества ароматизирующих пищу растений шалфей мускатный выделяется некоторыми редкими и ценными качествами. Это древнее пряное и лекарственное растение средиземноморского происхождения из семейства яснотковых. Его широко возделывают в Южной Европе, восточном Средиземноморье и в странах Центральной Азии. Из шалфея получают эфирное масло. Наибольшее количество масла наилучшего качества образуется в соцветиях
Свежие листья шалфея используют в качестве пряности, добавляя к различным блюдам. Он также популярен как лечебное, причем не только шалфей лекарственный, но и шалфей мускатный (овощной). Отвар из листьев и соцветий - хорошее средство при простудных заболеваниях и болезнях горла. Его применяют для полоскания горла, для припарок и обмываний. Ароматные соцветия и листья используют также в сыроделии, кулинарии, кондитерском производстве и очень широко - в виноделии для приготовления высококачественных вин, ликеров и крепких напитков. Шалфей мускатный используется и как медоносное растение. Из нектара его цветков получается мед с ценными лечебными свойствами и высокими вкусовыми качествами.  Это редко возделываемое пряное растение по своей природе многолетнее и неприхотливое, но относительно теплолюбивое. Сильных холодов не переносит. Сильно ветвящийся стебель достигает высоты 100-120 см. Листья и побеги опушенные. Пластинки нижних и средних листьев расположены на коротких черешках и имеют яйцевидную форму с сужением кверху и клиновидным основанием. Соцветие метельчатое, иногда ветвистое. Лепестки венчика сиреневые, белые или розоватые, а прицветники темно-розовые или беловато-зеленые. Плод - орешек, округлой или почти округлой формы, диаметром 2-2,5 мм.
До последнего времени шалфей сеяли в основном на Северном Кавказе и побережье Черного моря. Однако опыты показали, что шалфей можно успешно культивировать и в северных районах, зимой укрывая поверхность грунта опилками, соломой или волокнистым торфом. Несмотря на малую требовательность этого растения к плодородию почвы, лучше ее хорошо удобрить, чтобы обеспечить весной раннее и быстрое отрастание и формирование обильно облиственных растений. Кислые почвы известкуют, доводя кислотность до близкой к нейтральной. В нашей области на 1 квадратный метр площади гряды вносят по 5-8 кг навоза, компоста или по 200-300 г сложных минеральных удобрений. Вместо них можно дать по 90-100 г азотных и калийных и 70-80 г фосфорных. Азотные минеральные, а также органические удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, особенно хлорные (калийную соль и хлористый калий), или тоже перед посевом.

Шалфей целесообразно выращивать рассадным способом, но можно и посевом семян непосредственно в грунт. Размножают его и делением разросшихся кустов. Рассаду выращивают в посевных ящиках (размером 30-40х50-60х10-12см), высевая семена за 40-50 дней до высадки. Готовую рассаду следует выбирать с небольшим комом земли. После перекопки и разделки почвы перед посадкой делают гряды и размечают места посадки или посева. Растения размещают в два ряда с междурядьями 60 см. В ряду высаживают через 20-25 см. При посадке обильно поливают, смачивая почву на глубину до 12-15 см. Через 2-3 дня рыхлят поверхность, если не применяли мульчирование. В дальнейшем своевременно пропалывают, а в засушливое время поливают. Необходимо и рыхление почвы. На удобренной с весны или осени почве растения в подкормках не нуждаются. На бедных же почвах их обязательно подкармливают. В течение первого года жизни формируется довольно крупная розетка листьев, но цветение начинается лишь на второй год. При тщательном ежегодном уходе, а также небольших 1-2-кратных ежегодных подкормках азотом и калием можно пользоваться посадками шалфея 4-5 лет и больше.
 Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 64 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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