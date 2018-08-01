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::. ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ | Цветоводство
ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ
Этот прекрасный многолетник является украшением каждого сада, им украшают уличные скверы, оформляют клумбы и рабатки в парниках. Он относится к семейству Синюховых (Полемониация), родина его — Северная Америка. Название "флокс" происходит от греческого слова "пламя", очевидно, из-за яркой окраски цветов. В природе насчитывается около 50 видов, но в цветоводстве используют 4—5 видов, из них один - флокс Друммонда — как однолетник.
Но самым известным и имеющим более полутора тысяч сортов является флокс метельчатый. Он отличается зимостойкостью и долголетием, однако через 5-6 лет корневище одревесневает и новые побеги с трудом прорастают, что снижает интенсивность цветения. Поэтому рекомендуется пересаживать флоксы, производить деление корневища через 4-5 лет.
Высота растений различных сортов колеблется от 50 до 150 см. Листья ланцетные, цветки с 5 лепестками, сросшимися у основания в тонкую трубочку. Размер цветка от 2 до 5 см, окраска разнообразная - белая, розовая всех оттенков, сиреневая, малиновая, красная и фиолетовая, нередко в центре имеется белый "глазок". Цветы имеют приятный аромат, они собраны в крупные пирамидальные, конусовидные или шаровидные соцветия, очень нарядные, когда цветут в массе. Цветет флокс с июля-августа до осени, если подобрать сорта разных сроков цветения.
Делить и пересаживать флокс лучше весной, в период отрастания побегов; можно пересаживать и осенью, но тогда есть риск вымерзания плохо укоренившихся деленок. Хорошим способом размножения флокса является зеленое черенкование в конце июня, до бутонизации, пока побеги не одревеснели. Черенки нарезают с двумя узлами, делая косой срез под нижним узлом и наполовину обрезая пластинку листьев. Высаживают их в притененные и покрытые слоем утрамбованного песка грядки. Их хорошо поливают и высаживают подготовленные черенки на глубину 1 см и на расстоянии 3 см друг от друга. Необходимы ежедневный полив и опрыскивание. К осени черенки укореняются, их оставляют в грядке до весны, прикрыв слоем мульчи, торфом или перегноем. Весной укоренившиеся растения высаживают на постоянное место. При хорошем развитии они могут зацвести уже в первый год.
Флоксы неприхотливы к почве, но на богатых рыхлых и хорошо увлажненных почвах они богаче цветут. Весной надо подсыпать под кусты перегной (5-7 см), летом проводить подкормки коровяком и минеральными удобрениями (40 г азофоски на 1 м2). На сухих участках необходим полив. Растут флоксы на солнечных участках и в полутени.
Сорта флокса разделяют по времени цветения на ранние (с конца июня до второй декады июля), средние (последняя декада июля - середина августа и поздние (после 15 августа). Из ранних особенно известны такие сорта, как Шнеепирамиде (Снежная пирамида) с белыми цветками, Вюртембергия с розовыми цветками, Аида с красно-пурпурными цветками, Памяти Чкалова с фиолетовыми. Из средних по цветению можно рекомендовать такие: Шнееберг, Белоснежка с белыми цветками, Америка со светло-розовыми, Пастораль с лососево-розовыми цветками, Алые паруса с цветками красно-малиновой окраски, Лаванденвольке со светло-сиреневыми цветками. Из поздних сортов - Винтермерхен, цветки белые с легким сиреневым оттенком, Оранж Шлет с яркими шарлаховыми цветками, рантризе с пурпурно-лиловыми цветками. Флоксы очень эффектны в больших группах.
Т. ТАМБЕРГ, доктор с/к наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 |
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