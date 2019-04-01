







::. Миниатюрные розы | Цветоводство Миниатюрные розы

Сегодня мы поговорим о миниатюрных розах, которые были выведены в Китае в начале XIX в. Хотя они образуют маленькие кустики, но и среди них есть великаны и карлики. Самые низкие из миниатюрных роз в нормальных условиях достигают в высоту 20-25 см, самые высокие - 45 см. Цветки у них изящные, самой разнообразной окраски, простые, полумахровые и махровые, душистые, собраны в небольшие соцветия. Цветки могут быть мелкими - 1,5-2 см в диаметре и покрупнее - до 5 см. Цветут эти розы очень обильно и продолжительно. Многие из них устойчивы к грибным заболеваниям, хорошо зимуют в открытом грунте. В условиях Северо-Запада они нуждаются в хорошем укрытии на зиму.

Розы данной группы используют для создания бордюров, обрамлений клумб. Высаживают их в небольших альпинариях, а также выращивают как горшечную культуру.

Размножают миниатюрные розы черенками и прививкой. В магазинах продают чаще всего привитые миниатюрные розы. В нижней части ствола можно разглядеть место прививки. Если вы хотите выращивать такие розы в горшках, то можно их черенковать. При этом способе размножения растения получаются компактными и остаются миниатюрными, Если миниатюрные розы прививать на подвои, то они вырастают более здоровыми, засухоустойчивыми. Привитые растения становятся также и более рослыми.

Содержать миниатюрные розы в комнатных условиях не просто, но вполне возможно. Им не нужна обрезка. Необходимо обеспечить растениям максимум света и достаточно влаги. Для освещения лучше использовать лампы дневного света. Постоянно увлажнять воздух вокруг роз можно при помощи ручного пульверизатора. Поливать растения надо умеренно, по мере подсыхания почвы. При каждом поливе добавляйте в воду жидкое удобрение для комнатных растений. Горшки с розами лучше поместить в лоток, на дно которого насыпан слой гравия толщиной 2-3 см. Внизу гравий всегда должен быть влажным, но вода не должна его полностью покрывать. Под этот лоток ставят поддон глубиной 5 см. При таком уходе розы будут цвести несколько раз в течение года. Надо внимательно следить, чтобы на растениях не появились вредители или признаки заболевания. Особенно часто розы поражает мучнистая роса, черная пятнистость, красный паутинный клещик, розанная тля, а также бывает увядание верхушек побегов. Розам необходима подкормка. Растущие в горшках растения надо подкармливать понемногу, но часто.

Следует добавить, что черенкование миниатюрных роз имеет преимущество: оно позволяет получить дешевые растения. Выросшие на собственных корнях новые розы сохраняют маленькие размеры.

Черенки длиной около 8 см отбирают из побегов этого года. Лучшее время для этого — ранняя осень. Черенки обрезают на уровне листовой почки. Нижнюю часть опускают в раствор фитогормона, а затем высаживают в горшки с компостом, при этом хорошо уплотняют почву. Держат вдали от прямых солнечных лучей. С началом роста их пересаживают по одному в маленькие горшки. Зимой содержат в помещении, а весной высаживают в открытый грунт или оставляют в горшках и используют как комнатные растения.

Лучшими сортами миниатюрных роз считают следующие.

Уайт Фэри - куст широкий, довольно густой, листья округлые, светло-зеленые, побеги ярко-зеленые, прочные, шипы редкие. Цветки махровые, мелкие, белоснежные, собраны по 40-50 штук в крупные соцветия. Цветет очень обильно. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Бэби Карнавал - по популярности, простоте выращивания и продолжительности цветения эта роза лидирует среди миниатюрных. Куст густой, среднерослый (высотой до 40 см), покрыт зелеными кожистыми листьями. Цветки мелкие, махровые, слабо душистые, меняют окраску с лимонно-желтой на розовую, а затем на розово-красную. Цветет обильно. Морозостоек.

Литл Баккеру - куст довольно высокорослый (до 50 см), раскидистый. Листья кожистые, блестящие, с бронзовым отливом. Цветки красные с белым центром, мелкие, махровые, приятно пахнущие, собраны в рыхлые соцветия. Цветет обильно, зимостоек. Устойчив к болезням.

Истер Монинг - куст густой, среднерослый, покрыт мелкими темно-зелеными блестящими заостренными листьями. Побеги прочные, прямые. Цветки махровые, светло-кремовые, крупные, по 5 -10 шт. в соцветиях. Цветет обильно. Устойчив к дождю и болезням.

Рослини - куст среднерослый, стройный, компактный. Цветки чисто-розовые, средние по величине, густомахровые, одиночные, реже по 2-3 цветка, на тонком прочном цветоносе, цветет до осени. Зимостоек.

Скарлет Пимпернель - куст низкий (20-30 см), прямой. Побеги коричневатые, шипы редкие. Листья блестящие, темно-зеленые. Цветки мелкие, махровые, ярко-красные с черной окантовкой лепестков. Лепестки плоско-черепитчатые, собраны в соцветия по 3-10 шт.

Джун Тайм - кусты очень низкие, компактные. Листья плотные, блестящие, темно-зеленые. Цветки темно-розовые, более яркие с наружной стороны лепестков, густомахровые, средние по величине, собраны в соцветия по 5-15 шт. Цветет обильно.

Нью Пенни - эта роза идеально подходит для выращивания в горшке. Обильные красные бутоны раскрываются в полумахровые, недушистые цветки. Растение кустистое, с блестящими листьями, не превышает 25 см в высоту.

А. Гринталь, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"

На фото: розы Уайт Фэри, Литл Баккеру, Скарлет Пимпернель



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::. прочитало: 14 | автор: sadovod | Сегодня, 14:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.