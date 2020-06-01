







::. Ирисы в садовом пейзаже | Цветоводство / Ландшафтный дизайн Ирисы в садовом пейзаже

Коллекция ирисов на грядках при всей красочности отдельных сортов производит не слишком большое впечатление. Гораздо интереснее, наряднее выглядят те же цветы, размещенные с выдумкой, как бы вписанные в окружающий садовый пейзаж. Кстати, при этом гораздо легче создать растениям оптимальные условия. Например, сухолюбивые бородатые ирисы лучше себя чувствуют на горке, а болотный, сибирский у воды. Два фрагмента альпинария, с использованием низкорослых ирисов, обриеты, флокса шиловидного, молодил, эдельвейса

Если говорить об общем принципе использования ирисов, то следует подчеркнуть одно: этот многолетник по своему облику не подходит для цветников регулярного стиля - геометрических клумб, парадных партеров. Зато вариантов размещения его в ландшафтных, свободных композициях очень много.

СОЛИТЕР, ИЛИ ОДИНОЧНАЯ ПОСАДКА.

На фоне газона или кустарника прекрасно выглядит хорошо развитый экземпляр любого сорта, когда на 10—15 побегах раскрыты сразу 20-25 цветков. Однако желательно, чтобы куст смотрелся и после цветения, как, например, у ириса сибирского.

ГРУППЫ. Подход к компоновке зависит от цели. Так, можно составить «букет» из нескольких одновременно распускающихся сортов, подобранных по колерам. Например, посадить двухцветный, белый с синим Вабаш, а рядом — одноцветные, но повторяющие те же тона — белый Уайт Сити и синий Роб де Велюр.

Очень красочны смешанные группы из многолетников - контрастные (белые и синие ирисы, алые маки) или с тоновыми переходами в одной гамме (желтые ирисы и лилейники). Если же к ним добавить и бадан, декоративный эффект значительно продлится благодаря его раннему цветению, а летом - красивому сочетанию округлых листьев с мечевидными.

На влажных почвах замечательно выглядит композиция из линейных листьев ириса болотного, крупных блестящих - бузульника и ажурных, мелкоорнаментальных - астильбы. Разновременное цветение оживляет эту группу то одними, то другими красками. На весну неплохо добавить сюда 2-3 кустика примул.

Подобных вариаций не счесть. Они украсят даже старый сад со сложившейся планировкой, в том числе и геометрической, если у вас нет возможности переделать его заново.

МИКСБОРДЕР, ИЛИ СМЕШАННЫЙ БОРДЮР.

Его устраивают с расчетом на длительное поочередное цветение или одновременное сезонное. Во всех случаях при включении туда ирисов советуем не сажать рядом цветы близких колеров, а нежные палевые сорта не сочетать с яркими огненными маками.

Не выигрышно также соседство разных двухцветных ирисов - они пестрят, смотрятся беспокойно. Зато «черные» и вообще темные служат отличным акцентом, подчеркивают нежность кремовых, розовых, бледно-голубых тонов. Кстати, темноокрашенные ирисы лучше размещать на фоне растений с очень светлыми листьями (боккония, лох).

Вообще в любом миксбордере большую роль играют листья. Различные оттенки (сизоватый, голубоватый, серебристый, пурпурный, салатный, золотой), формы, фактура неизмеримо обогащают композицию, особенно при паузах в цветении.

На влажных почвах, в тенистых местах, где бородатые ирисы погибают, декоративно выглядят ирис сибирский, болотный и другие мезофитные виды в сочетании с аквилегией, папоротниками, цимицифугой, купальницами.

РОКАРИИ. В природе многие ирисы растут на каменистых осыпях, оттого и в садовых альпинариях или просто среди валунов они выглядят очень естественно, да и чувствуют себя «как дома».

Для небольших горок подходят сорта группы Спуриа, ирис злаковидный, ирис низкий и, конечно, «бородатые карлики» — как видовые, так и гибридные. Их узкие листья и нарядные цветки красиво выделяются на фоне куртин стелющихся флоксов, очитков, камнеломок, обриет.

Синие, желтые, белые и коричневые сорта хорошо сгруппировать на фоне казацкого можжевельника, а темный Демон — среди светлых камней или серебристо-серой ясколки (надо лишь внимательно следить, чтобы ее агрессивные побеги не закрывали корневищ ирисов).

Приятно и сочетание с голубоглазкой (сизиринхиум), чьи узкие мелкие листья и обильные светло-голубые цветки очень изящны.

В больших рокариях уместны также среднерослые бородатые гибриды. А вот высокие крупноцветные лучше здесь не использовать - их облик входит в противоречие с образом горного ландшафта. Однако, если обстоятельства все же потребуют этого, например, придется высадить особо теплолюбивые мощные сорта на защищенном каменистом склоне, то нужно дать им соответствующее подкрепление из других крупных растений (пион тонколистный, кермек и т. п.).

У водоема. Искусственный бассейн, даже миниатюрный, не только необычайно украшает сад, но и улучшает микроклимат для влаголюбивых растений. К ним относятся и многие виды ирисов - щетиноносный, гладкий, сибирский, болотный, мечевидный. В «прибрежных» композициях им принадлежит одно из ведущих мест, благодаря линейным листьям и изящным цветкам, напоминающим дикую флору влажных местообитаний.

Очарователен прямостоячий ирис сибирский или ниспадающий, ирис болотный над водным зеркалом с плавающими кувшинками. А какие можно подобрать сочетания с незабудками, калужницами, купальницами, астильбами и другими влаголюбами! Например: синий ирис щетиноносный и цветущая одновременно красная, оранжевая, карминная примула японская.

И. Степанова

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 158 | автор: sadovod | Вчера, 16:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.