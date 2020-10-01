

::. Способы размещения декоративных растений в саду | Цветоводство / Ландшафтный дизайн Способы размещения декоративных растений в саду

Для правильного использования и размещения декоративных растений в саду необходимо помнить об особенностях участка — его освещенности и влажности почвы. При подборе растений для цветника учитывается также высота, строение побегов, окраска листьев, окраска и размер цветков. Растения цветника должны гармонировать с окружением — домом, беседкой, около которой они будут расти.

Искусство использования цветов для создания уюта и красоты существует с древнейших времен. Здесь есть свои законы и формы, и они являются основой при создании цветника.

Небольшой цветник той или иной геометрической формы называется клумбой. Клумбы хорошо смотрятся в палисадиках у домов и в приусадебных садах. Рисунок клумбы сначала лучше начертить на бумаге, а затем шнурами разместить на участке, отведенном под клумбу. По рисунку делаются борозды или лунки для посева.

На клумбах хорошо выращивать однолетние растения или самые ранние цветы (крокусы, гиацинты, тюльпаны).

Вдоль стен, дорожек, водоемов можно оформить так называемую рабатку — полосу шириной около 50 см, сплошь засаженную цветами. Очень хорошо здесь будут смотреться нарциссы, гиацинты, примулы, маргаритки. Можно попробовать сочетания различных цветов, подбирая их по высоте, окраске и форме.

Смешанная рабатка называется миксбордером. Это живописные полосы, заполненные декоративными лиственными и красиво цветущими растениями, расположенными пятнами или геометрическим рисунком.

Если на миксбордере выращивались раннецветущие растения, то после их отцветания можно подсадить летники. Миксбордеры из маргариток, незабудок, виол красивы до самой осени, если сочетаются с зимне-зелеными видами растений, такими, например, как бадан. Иногда для их оформления используют камни, коряги и контейнеры с цветущими луковичными растениями.

На опушках участков, расположенных на фоне деревьев и кустарников, особенно хорошо смотрятся ранние луковичные и корневищные растения (крокусы, ландыши и др.). Низкорослыми весенниками оформляют кустарники, расположенные вблизи дорожек.

На участке, который малопригоден для других типов цветников, можно разместить каменистый садик, или рокарий. Он может быть совсем маленьким, площадью всего 1—3 м 2 . Для того чтобы создать этот необычный цветник, нужно запастись камнями или плитняком красивой формы, размером от небольших камешков до солидных глыб.

Их располагают на участке, стараясь создать красивую композицию, включающую вымощенные этими камнями дорожки, чтобы не тревожить растения, когда нужно пройти по рокарию.

Растений для создания каменистого садика должно быть немного. Перегруженный рокарий не так интересен. Камни служат важнейшими элементами украшения, поэтому растения не должны их закрывать.



В каменистых садиках высаживают многолетние низкорослые растения, иногда средние по высоте и лишь изредка — высокорослые.

На южных склонах хорошо растут светолюбивые и засухоустойчивые, например, различные очитки. Они неприхотливы и растут на любой почве, если перед посадкой в почву внести небольшое количество перегноя.

В течение многих лет очиток сохраняет декоративность, без пересадки произрастая на одном месте. Другое замечательное растение для рокария — флокс шиловидный.

У него стелющиеся сильноветвистые побеги, образующие плотные дерники, сплошь покрытые цветами.

Цветки мелкие — 1 см, розовые, сиреневые, пурпурные и белые. Растение неприхотливое, прекрасно растет на удобренных, хорошо увлажненных почвах.

В рокариях часто выращивают луковичные растения, чтобы их цветение начиналось с самой ранней весны.





Н. НЕМКОВА, цветовод

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 184 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.