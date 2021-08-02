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::. Опыт выращивания цветущих роз в квартире | Цветоводство
Опыт выращивания цветущих роз в квартире
Розы выращивают из зеленых черенков. Это можно делать не только на участке, но и в домашних условиях.
Исключением являются розы, привитые на шиповнике. Ввиду того, что корню шиповника зимой требуется отдых, вырастить их в квартире нельзя. А вот розы, взращенные из черенка, благополучно переносят зиму и на прохладном окне.
Вне квартиры черенки роз следует выращивать в небольшом холодном парнике - 23 на 36 см. В домашних условиях их выращивают в деревянном ящике размером 20 на 30 см, высотой 16 см.
Земля в ящике должна быть питательной, рекомендуется добавить в нее 1/5 части речного песка. Ящик должен быть заполнен на 6 см, земля хорошо выровнена и легко уплотнена. Речной песок посыпают поверх почвы. Толщина слоя песка - 1,5-2 см.
В июле черенки срезают с веток, с которых вы брали цветы. Это и есть побеги, зрелые для черенкования. Срезать черенки следует утром, используя для этой цели острый нож. Длина черенка - 7-8 см, на них должно быть 2- 3 листа.
Для того чтобы уменьшить поверхность испарения, листья необходимо обрезать наполовину. В земле делается гнездо глубиной 2,5 см с помощью колышка толщиной 8 мм. В это гнездо и сажают черенки роз, а землю вокруг них тщательно обжимают.
В ящике вышеупомянутого размера можно высадить до 20 черенков. Ящик необходимо поставить на солнце, накрыть стеклом и затенить бумагой.
На протяжении 18-20 дней, т. е. до укоренения, поливайте и опрыскивайте черенки 2-3 раза в день. А когда они укоренятся, рассадите их по отдельным баночкам. А через декаду, в преддверии зимнего хранения (до ноября), можно подкормить коровяком в соотношении 1:10, цветочной смесью и минеральными удобрениями.
Баночки с розами зимой хранят в прохладном подвале при температуре 2-5 °C. Подойдет кухня или подоконник, но соседство с батареей недопустимо. Полив в период зимнего хранения должен быть умеренным. В марте необходимо увеличить полив и возобновить подкормку.
Розы нуждаются в солнце, а значит, банки следует вынести на балкон. На солнце они зацветут быстрее. Главное, чтобы корни не перегрелись, поэтому закройте банки плотной бумагой. А в начале цветения внесите розы в квартиру. Соблюдение рекомендаций гарантирует обильное цветение вплоть до зимы.







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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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