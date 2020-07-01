Рододендроны (азалии) размножают черенками и прививками

Оптимальные сроки для черенкования - июль-август. Черенки срезают со здоровых и хорошо развитых побегов, нередко для этой цели используют части, оставшиеся после прищипки двулетних растений. Их должны быть верхушечные и полуодревесневшие, с 3-4 междоузлиями, длиной примерно 3-5 см. Черенки высаживают в пикировочный ящик в субстрат из торфяной земли (2 ч.) и песка (1 ч.). Необходимо обеспечить хороший дренаж во избежание застоя воды.

Черенки высаживаются на глубину 1 см по схеме 3x3 см. Температура в разведочном ящике должна быть 18...20°С. В солнечные дни следует их притенять. После посадки необходим обильный полив. В течение дня помещение проветривают, чтобы не было застоя воздуха. Продолжительность укоренения черенков 1-1,5 месяца. Черенки опрыскивают ежедневно 2-3 раза, а позже рамы снимают.

Укоренившиеся черенки в мае - начале июня высаживают в парник по схеме 6x6 см.

Широколиственные рододендроны нуждаются в затенении, поэтому их следует сажать под деревьями с разреженной кроной и глубокой корневой системой (дуб, сосна, лиственница). Можно сажать рододендроны и возле стен зданий.

Почвы требуются кислые, легкие, торфянистые, богатые перегноем. Если почвенные условия непригодны для рододендронов, то следует готовить землю в специальных траншеях, ширина которых равна диаметру кроны. На дренажный слой толщиной 30-40 см насыпают рыхлую почву, составленную из листовой легкой дерновой земли и сфагнового торфа.

Кусты можно пересаживать весной и осенью. При посадке почву необходимо мульчировать опилками или листьями.

От иссушающих ветров (особенно для вечнозеленых видов) зимой необходимо укрытие опавшими листьями, опилками, хвойным лапником.

В цветочных магазинах можно приобрести азалии зимой, а ближе к весне покупают азалии для высадки в грунт.

С. Яковлева

Газета «САДОВОД»









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