



::. Шпаргалка цветоводу на февраль | Цветоводство Шпаргалка цветоводу на февраль

Вот и наступил февраль – завершающий месяц зимы. Погода в феврале непредсказуема: зима, пытается дольше удержаться у власти, шлет метели, морозы, но сил у неё уже недостаточно, чтобы сдержать натиск весны, которая солнечными лучами растапливает снег, разогревает воздух до плюсовых температур, пытаясь разбудить спящую природу.

И мы уже в феврале не удивляемся ни морозам, ни оттепелям. Все это характерно февралю.

В этом году снега выпало не мало, по крайне мере у нас под Санкт-Петербургом. Покров снега – самая надежная защита для многолетних культур и посевов цветочных культур под зиму. Но если к концу февраля появятся проталины над укрытыми на зиму розами, другими декоративными культурами или подзимними посевами, накидайте на эти места побольше снега, просыпаться этим культурам еще рановато.



Но основная работа в феврале у цветовода разворачивается на подоконниках. Сразу хочу предупредить, что февраль – месяц, когда для выращивания любой рассады необходима подсветка. Света недостаточно ни по интенсивности освещения, ни по продолжительности светового дня. Подсветку производят люминесцентными лампами, или специальными осветительными приборами. Если подсветки нет, перенесите посевы на более поздние сроки. Цветение культур начнется позже, но сами растения будут крепче и здоровее. Если есть подсветка и все необходимые условия приступаем к посевам.

В середине февраля сеем бегонию. Бегония теплолюбивая культура, высаживать в открытый грунт рассаду надо, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена бегонии мелкие, их раскладывают по поверхности влажного почвогрунта и слегка прижимают к грунту.

С 20 февраля можно сеять семена лобелии. В открытый грунт рассаду лобелии высаживают в середине мая. Эта культура переносит небольшие возвратные заморозки, а сеют семена лобелии не заглубляя. Семена прорастают на свету, но необходимо следить, чтобы почва была влажной. Для этого посадочную тару накрывают стеклом или убирают в прозрачный полиэтиленовый пакет.



От посева до цветения гвоздики Шабо необходимо от 4 до 6 месяцев. Гвоздику Шабо можно посеять в двадцатых числах февраля. Посеянные семена присыпают почвой слоем не более 5 мм.

С 20 февраля сеют на рассаду семена цинерарии серебряной или приморской. Семена присыпают почвой и увлажняют.

В конце февраля можно посеять на рассаду семена петунии. Семена петунии мелкие. Их также не присыпают почвой, а лишь слегка прижимают.

В феврале необходимо позаботится и о приобретении семян других цветочных культур, посев которых на рассаду производят в более поздние сроки или же в открытый грунт. А также позаботьтесь о приобретение необходимых удобрений. Ранней весной, если осенью были внесены фосфорные и калийные удобрения, понадобятся в первую очередь азотные. Они стимулируют рост вегетативной массы, что ускорит развитие ваших декоративных культур.

Не забудьте проверить, как хранятся клубнелуковицы гладиолусов, корневища канн, клубни георгин и бегоний. Ну и конечно, не забывайте подписаться Яндекс Дзене на канал «Газета садовод», где вы найдете массу полезной информации для садоводов, огородников и цветоводов.

П. Садов













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::. прочитало: 243 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.