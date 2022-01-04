

::. Памятка цветоводу на февраль | Цветоводство Памятка цветоводу на февраль

Быстро проходит время. Кажется, только наступила зима, а уже скоро февраль – последний месяц зимы.

Погода в феврале бывает разная от сильных морозов, до оттепелей. Снег, дождь, метель – все это присуще февралю. Деревья и кустарники, в том числе декоративные выходят из состояния глубокого покоя, долгие оттепели могут пробудить спящие растения, и тогда очередные морозы будут опасны для проснувшихся растений. Опасны морозы после оттепелей могут быть и для многолетних цветочных культур. Хорошо, если они укрыты слоем снега, а вот если снег подтаял, то… Впрочем, здесь нужна наша помощь. Необходимо подсыпать снег на оголенные места.

Ну и пора заниматься рассадой.

В феврале можно посеять семена гвоздики Шабо, агератума, шалфея, лобелии, бегонии, петунии, бальзамина, виолы, пеларгонии для от крытого грунта.

Глубина посева семян зависит от их размера. Оптимальной глубиной считается, если семя покрыто слоем почвы равной толщине семя или несколько глубже, но глубина не должна превышать тройной толщины семя. Понятно, что чем мельче семена, тем на меньшую глубину их заделывают. Ну а совсем мелкие семена (лобелия, бегония, петуния и др.) почвой при посеве не присыпают. Их лишь слегка прижимают к поверхности почвы. Для прорастания этих семян нужен свет. Производят полив - лучше опрыскиванием. Тару с посевами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовые пакеты для сохранения влаги. Недолгое пересыхание почвы в этот период может стать губительным для проклюнувшихся семян. Тару с посевами выставляют в теплое место, но не на отопительную батарею. Как только появятся всходы, их сразу выставляют на свет. Оптимальная температура для сеянцев в дневное время суток - 20-25 оС, а вот в темное время температуру необходимо снижать на 4-6 оС.

Важно помнить, что в феврале света для рассады еще недостаточно, как по интенсивности, так и по продолжительности светового дня. В феврале необходима подсветка. Подсветку производят люминесцентными лампами или специальными осветительными приборами. Если такой возможности нет, то посевы на рассаду лучше перенести на более поздние сроки.

Если у вас хранятся клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгин, бегоний и других растений в погребе, в холодильнике или в другом месте, не забывайте проверять их состояние.

Г. Соколов















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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.