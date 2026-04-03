Правильная посадка садовых роз

С высадкой роз в саду лучше не задерживаться. Как только почва оттает, можно приступать к посадке. Конечно, посадочные ямы лучше заготовить с осени. Но если этого вы не сделали, готовим посадочные ямы весной перед высадкой саженца.

Место для роз выбираем на открытых солнечных участках. Небольшое затенение допустимо.

А далее готовим посадочные ямы диаметров приблизительно 60 см. Глубина должна позволять свободно без загибов разместить корешок саженца, и чтобы под корешком оставалось примерно см 10–15. Верхний плодородный слой почвы складываем в одну сторону, а нижний – в другую, затем нижний слой убираем на другие нужды.

А для заполнения посадочной ямы готовим плодородную почву: часть из верхнего отложенного слоя, а часть можно взять с огорода.

Оптимальная кислотность почвы для роз лежит в пределах Ph 5,7–6,5. Если Ph ниже этого показателя, то добавляем в почву известь или доломитовую муку. Также в почву добавляем компост или перегной, и минеральные фосфорные, калийные и азотные удобрения. Если почва для посадки роз готовится осенью, то азотные минеральные удобрения вносят только весной.

Нормы внесения зависят от плодородия почвы, но средние нормы на посадочную яму таковы: перепревшего навоза или компоста 5-6 кг, 60–80г –суперфосфата, 10–20 г хлористого калия, сульфат аммония – 40 г. Нитратные азотные удобрения лучше при посадке не применять, они быстро вымываются из почвы, а рост зелёной массы на кустах роз начинается через определенное время. Почву с удобрениями хорошо перемешиваем и заполняем посадочную яму. Заполнив часть ямы подготовленной почвой, производим полив, при этом почва уплотняется.

Садовые розы чаще бывают привиты на подвое шиповника. Саженец устанавливаем таким образом, чтобы прививка была заглублена см на 7–8, корешки аккуратно расправляем. В последствие на заглубленном месте над прививкой появятся собственные корешки привитой розы, что значительно увеличит продолжительность жизни куста.

Если прививку не заглублять, то розы приживаются, хорошо цветут, но продолжительность жизни таких кустов будет значительно меньше. Необходимо учитывать, что почва в дальнейшем осядет, поэтому посадочную яму засыпаем см на 8 выше уровня земли и обильно поливаем. А ветви на кусте розы частично обрезаем, оставляя над поверхностью см 15–20.

Правильная посадка роз произведена, можно отдохнуть и ждать яркого цветения. Только не забудьте в засушливую погоду обильно поливать розы.

Г. Соколов











