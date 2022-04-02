

::. Посадка ягодных кустарников весной | Ваш сад Посадка ягодных кустарников весной

При выборе места для посадки саженцев необходимо учитывать отношение данной культуры к свету. Из всех ягодных кустарников наиболее светолюбива малина. Смородина, крыжовник могут переносить небольшое затенение, но солнечное место предпочтительнее.

И начнем посадку с самой светолюбивой культуры – малины.

Малину лучше сажать осенью. Весной кусты малины начинают рано вегетировать. Но если решили малину посадить весной, то надо успеть сделать это до начала вегетации.

Малина является очень требовательной породой к питательным элементам. Она выносит из почвы в 4-5 раз больше элементов питания, чем смородина, крыжовник, так как малина ежегодно обновляется новыми побегами, важную роль в жизни этой культуры играют органические удобрения. Поэтому в посадочные ямки размером 30x30 см и глубиной 25-30 см. вносят 6-8 кг органических удобрений (перегной, компост), 30 г суперфосфата и 40 г калийной соли на 1 м2, и 20-30 азотных удобрений. (азотные удобрения вносятся только при весенней посадке).

Если саженцев малины много, то их можно сажать и траншейным способом. Для этого копают траншею шириной 60-80 см и глубиной 40 см. Заправляют ее органическими и минеральными удобрениями, перемешивая с верхним плодородным слоем земли. При посадке саженцы малины не заглубляют, а сажают на уровне корневой шейке, стараясь не повредить крупные прикорневые почки, из которых развивается куст. После посадки надземную часть посаженных растений срезают на высоте 20-40 см.

Крыжовник

Лучший срок для посадки крыжовника также является осень, а при весенней посадке необходимо поторопиться и успеть это сделать до начала вегетации.

Для крыжовника подходят почти все типы почв при регулярном внесении органических и минеральных удобрений. Непригодными считаются почвы закисленные, почвы с водонепроницаемой подпочвой и заболоченные. Перед посадкой обрезают поврежденные корни саженцев, и укорачивают их до 20 см. Яму выкапывают глубиной 50 см, диаметром 60-70 см. В посадочную яму вносят 5-6 кг органических удобрений (компост, перегной), 30 г суперфосфата и 40 г калийной соли и при весенней посадки карбамида 30 г,

Корни тщательно расправляют и засыпают землей. Почву вокруг кустов утаптывают. Растения сажают прямо или чуть наклонно. При этом очень важно соблюдать глубину засыпки саженцев грунтом. Обычно крыжовник сажают на 4-5 см глубже, чем он рос на старом месте. Этим создаются условия для образования дополнительных корней и побегов из почек заглубленной части стебля. После посадки у саженцев коротко обрезают побеги, чтобы на поверхности почвы осталась надземная часть высотой 12-15 см. Посаженные кусты обильно поливают

Смородина.

В отличии от крыжовника и малины, которые предпочитают слабокислую почву, для смородины оптимальная кислотность почвы ближе к нейтральной, где рН 6–6,5.

Если показатель pH ниже оптимального, то в посадочную яму вносят мел, известняк или доломитовую муку. Вносимые в посадочную яму известковые материалы необходимо тщательно перемешать с почвой, предназначенной для засыпки. Плохо перемешанные материалы могут ухудшить приживаемость саженца. Количество известковых материалов, вносимых в посадочную яму, зависят от показателя pH почвы, но средние нормы внесения 200-300 г на один куст. Однако следует иметь в виду, чрезмерное известкование неблагоприятно действует на растения. При этом ухудшается питание калием, а некоторые микроэлементы переходят в труднодоступную для растений форму.

Для посадки используют 1-2 летние саженцы с хорошо разветвленной корневой системой.

Яму выкапывают глубиной 50-60 см, диаметром 60-70 см. Если почва плодородная, то размеры посадочной ямы можно уменьшить. В посадочную яму при весенней посадке вносят 5-6 кг перегноя или компоста, а также суперфосфат, сульфат калия, и карбамид.

Саженец при посадке располагают наклонно и заглубляют стволик на 6-8 см. После обильно поливают, чтобы не оставалось пустот в корнеобитаемом слое.

Важно знать, если в качестве органического удобрения вносится свежий слаборазложившийся навоз, то на большую глубину его вносить нельзя, на глубине создаются анаэробные условия, и минерализация остатков навоза протекает с образованием вредных органических веществ неполного окисления, которые ухудшают приживаемость и рост саженцев.







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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 12:17 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.