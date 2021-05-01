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::. Не забудьте посадить в саду крыжовник | Ваш сад / Крыжовник
Не забудьте посадить в саду крыжовник
Крыжовник одна из любимых и популярных ягодных культур у садоводов.
В России крыжовник начали выращивать еще в XI веке. Ягоды крыжовника полезны и содержат витамины, сахара, каротин, органические кислоты, пектиновые и дубильные вещества, макро и микроэлементы. Ягоды широко используются в народной медицине при сердечных заболеваниях, малокровии, гипертонии, заболевание печени, почек и при других заболеваниях.
По урожайности крыжовник занимает одно из первых мест среди ягодных кустарников
Крыжовник светолюбивая и теплолюбивая культура. Зимостойкость высокая, но меньше, чем у черной смородины. При отсутствии снега зимой корни могут подмерзать. Крыжовник является самоопыляемой культурой, но при наличие перекрестного опыления урожайность повышается.
  Крыжовник – влаголюбивое растение, но не переносить избыточной влаги. Засухоустойчивое, но при сильном пересыхании почвы может сбросить листья. Крыжовник довольноен хорошо переносит повышную кислотность почвы, оптимальное значение рН 5,2-5,4
  Саженцы крыжовника высаживают осенью или ранней весной до наступления сокодвижения. В посадочную яму вносят суперфосфат, сульфат калия, перегной или компост. Саженец заглубляют сантиметров на 6-7, после на заглубленных ветвях образуются корни.  После посадки на сильных ветвях оставляют по 5-6 почек, слабые ветви вырезают, не оставляя пеньков.
  Уход за крыжовником заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы в приствольном круге, внесение удобрений. После посадки в течение 3-4 лет вносят весной только азотные удобрения. После 4-х летнего возраста производят весенние подкормки азотными удобрениями, а в осенний период фосфорными и калийными. После цветения, в период образования завязей желательно подкормит кусты крыжовника жидкими органическими удобрениями.
  У крыжовника закладка цветочных почек происходит сразу после сбора урожая, к этому периоду необходимо создать кустам благоприятные условия и следить, чтобы почва не пересыхала. В жаркую, засушливую погоду необходимо производить обильные поливы, чтобы влага пропиталась на корнеобитаемый слой почвы. Обрезку производят осенью: удаляют старые, малоплодоносящие ветви, поломанные, лежащие, а также пораженные болезнями и вредителями. Оставляют 15-25 разновозрастных веток. Если обрезку не производить, куст зарастает, урожайность снижается.
  Размножают крыжовник горизонтальными, вертикальными отводками, зелеными о одревесневшими черенками. При хороших условиях кусты крыжовника плодоносят до 30 и более лет.
Г. Соколов



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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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