Помогаем плодовым деревьям отцвести

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Цветение – один из самых важных вегетационных периодов в жизни каждого плодового дерева. Для того чтобы растение смогло завязать достаточное количество плодов и впоследствии одарить вас достойным урожаем, нужно постараться защитить его от неблагоприятных факторов среды, а также обеспечить должным уходом.

Особое внимание в этом деле отводится защите деревьев от поражения болезнями и вредителями. Существует определенная схема профилактических опрыскиваний сада фунгицидами и инсектицидами, и если говорить о периоде цветения, то подобное мероприятие должны быть проведено в фазе «розового бутона» и сразу после осыпания лепестков. Нельзя орошать садовые культуры, когда они находятся в цвету, потому что многие химические препараты оказывают губительное воздействие на полезных насекомых-опылителей, без помощи которых рассчитывать на богатый урожай уже не приходится.

Так называемая фаза «розового бутона» - это скоротечный период, когда на дереве хорошо видны соцветия, но ни одно из них еще не раскрылось. В это время на растениях уже есть небольшие молодые листочки, которые смогут впитать лечебный раствор фунгицида, а инсектицид окажет свою добрую услугу в отношении многочисленных вредителей, проявляющих наибольшую активность как раз в эту фазу развития садовых насаждений.

Для обработки плодовых деревьев до и после цветения подбирайте комплексные препараты широкого спектра действа. Для опрыскивания в фазе «розового бутона» можно приготовить баковую смесь инсектицида «Конфидор» и фунгицида «Хорус», а после окончания цветения обработать сад смесью инсектицида «Фуфанон» и фунгицида «Скор».

Очень полезно в каждую из этих баковых смесей добавить какой-либо препарат, содержащий комплекс микроэлементов – в этот период деревья очень нуждаются в такой подкормке. А в период активного цветения проведите еще одно внекорневое опрыскивание раствором сернокислого цинка и борной кислоты (по 10-20 г каждого препарата на 10 л воды). Такая смесь будет способствовать плодотворному опылению соцветий и поможет растениям завязать гораздо больше плодов. Альтернативой может выступить также препарат «Маг-Бор», раствор которого готовят по инструкции и опрыскивают им деревья однократно в период цветения.

Не стоит полагаться только на одни внекорневые обработки. В фазу цветения деревья тратят много сил, поэтому нуждаются в полноценном питании. С этой целью необходимо провести корневой полив садовых насаждений раствором комплексных удобрений – нитрофоски, азофоски или безбалластных «Фертики», «Полифида» и т.п. В данном случае в приствольном круге по проекции кроны каждого плодового дерева необходимо прокопать кольцевые канавки глубиной на полштыка лопаты и, предварительно пролив их водой из шланга, внести необходимое количество питательного раствора (в зависимости от возраста дерева и согласно инструкции к выбранному препарату). После этого канавы еще раз проливают чистой водой и засыпают почвой. Поскольку корневые подкормки работают с определенной задержкой, проводите такую процедуру не во время массового цветения, а в фазе бутонизации растений.

При неблагоприятных погодных условиях деревьям можно помочь полноценно опылиться с помощью стимулирующих препаратов «Завязь» или «Бутон», которые способствуют оплодотворению даже неопылившихся цветков и значительно увеличивают количество завязи. С этой целью готовят рабочий раствор согласно инструкции к выбранному препарату и опрыскивают растения дважды – первый раз в фазе бутонизации и еще раз через 7-8 дней.

В период цветения такая стимулирующая обработка требуется нечасто – более распространено явление, когда садовые культуры, наоборот, завязывают слишком много плодов, что не лучшим образом отражается на их здоровье. Слишком обильная завязь истощает растения и нередко становится причиной периодичности их плодоношения. К тому качество урожая в данном случае снижается – плоды получаются более мелкими и менее вкусными. В данном случае речь идет уже о нормировании завязи, то есть удалении части плодов с ветвей деревьев.

Чаще всего нормировать завязь приходится на молодых яблонях и грушах. К тому же такое мероприятие нужно проводить только в том случае, если вы в дальнейшем потрудитесь защитить оставшиеся плоды от болезней и вредителей. В данном случае необходимо внимательно осмотреть каждый пучок завязей и, удалив из него все слаборазвитые экземпляры, оставить только один самый крупный плод. Действовать в этом деле нужно по принципу – на каждые 15 см ветви по одному яблоку или груше. А вот более взрослым и «смышленым» яблоневым и грушевым деревьям такая помощь уже не требуется – обычно растения самостоятельно справляются с нормированием завязи и постепенно сбрасывают лишние плоды, которые окажутся не в силах прокормить.

От того насколько плодотворно будет протекать период цветения плодового сада зависит качество и количество урожая. Поэтому окружите в эти недели деревья повышенной заботой, и они непременно отблагодарят вас за помощь вкусными ароматными фруктами.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 143 | автор: sadovod | 4 июня 2018 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.