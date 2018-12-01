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::. Садовый вар готовим сами | Ваш сад
Садовый вар готовим сами
Вопрос: Осень — время ухода за плодовыми деревьями, подготовки их к зиме. При этом мы убираем лишние ветви, заделываем дупла, производим разные срезы и спилы. Повреждения деревьев рекомендуется заделывать садовым варом, но его нет в продаже. Соседи советуют использовать любую краску. Скажите, можно ли вместо садового вара пользоваться такими заменителями?
Ответ: Ни в коем случае нельзя использовать для заделывания ран дерева что попало — последствия могут быть печальными, вплоть до гибели растения. Для этих целей необходимо пользоваться только садовым варом. Если Вам не удалось раздобыть его в магазинах, не расстраивайтесь — этот продукт легко изготовить самому. Для этого растапливают смолу, а затем, помешивая, добавляют к ней желтый воск и говяжье сало. На 4 части смолы необходимо брать 2 части воска и 1 часть сала. Вместо смолы можно использовать канифоль, а вместо сала — льняное масло (его берется в 2 раза меньше, чем сала) Перед употреблением такой вар необходимо разогреть.
Удобней работать с так называемым "жидким варом". Он готовится следующим образом: на 15 частей растопленной смолы или канифоли добавляют 1 часть бараньего сала, помешивая при этом состав. Смесь охлаждают, и затем, тоже помешивая, добавляют в нее 1-1.5 части спирта (можно использовать денатурат). Такой вар необходимо хранить в закупоренной посуде, чтобы спирт не улетучивался; при загустевании в него добавляют спирт. Однако, "жидкий вар" не используется при прививке косточковых пород
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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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