



::. Лето на исходе. И когда оно успело пролететь?.. | Ваш сад Лето на исходе. И когда оно успело пролететь?..

Несмотря на теплые, а иногда даже жаркие дни, в августе осень уже напоминает о себе холодными утренними росами. В старину говорили: в августе солнце греет, а вода холодеет. Лето на исходе. И когда оно успело пролететь?..

По пути на свой участок видим вдоль дорог цветущие тысячелистник, васильки, нивяник, цветут душица и пустырник обыкновенный, смолевка и льнянка. В солнечный день над ними вьются последние бабочки - лимонницы, крапивницы, траурницы - и стрекозы. Но с каждым днем насекомых становится все меньше.

Зато богат август на урожай. Поспевает рябина вдоль дорог и по краю леса. Созревают плоды боярышника и шиповника. В лесу пришло время черники, костяники, голубики и брусники. К концу месяца поспеют ягоды и грибы, лес окрасится в яркие тона. Те из садоводов, что приютили у своей калитки клен, калину или рябину, не налюбуются на игру красок их листвы.

Впрочем, и в саду август понемногу раскрашивает листву наших любимых растений. Вот спирея, превращенная в золотой костер, - не забудьте обрезать на ней отцветшие кисти: так растение выглядит аккуратнее и сил для подготовки к зиме у него остается больше.

Идет борьба за урожай на коринке (ирге) между садоводами и птицами - скворцами, дроздами. Дело в том, что с уменьшением количества насекомых и с моментом прекращения кормления молодняка, эти всеядные птицы становятся вегетарианцами, а плоды ирги поспевают раньше, чем плоды других высоких ягодных кустарников. Здесь совет может быть один - при помощи обрезки не допускать разрастания куста в высоту. Тогда его можно укрыть лутрасилом и собрать урожай целиком.

Коринка очень вкусная ягода и годится для всех видов переработки. Когда-то она была очень популярна среди садоводов, а сейчас кажется мне незаслуженно забытой. К концу августа ирга превратится в прекрасный желто-оранжевый куст, усыпанный сладкими синими ягодами. Правда, мы в детстве не дожидались конца месяца, уж больно ягоды вкусные, да и много их. Не следует забывать, что иргу неспроста стали называть коринкой, - ее ягоды прекрасно поддаются сушке и способны заменить изюм в любой выпечке, а пироги с коринковым вареньем можно замораживать в холодильнике.

Та же участь постигла и черноплодную рябину - когда-то сверхпопулярная за урожайность, теперь она играет роль скорее декоративного растения. А ведь ее ягоды очень полезны, особенно детям и людям с повышенным давлением. Моя бабушка использовала ягоды очень просто: давила из них целебный сок, а мезгу сушила и зимой варила из нее превосходные кисели.

Что касается животноводов и птицеводов, то август поистине их месяц. Плоды боярышника и дикой рябины, а также семена мари белой и крапивы - все это витаминные запасы для их питомцев на зиму.

Крапивное семя буквально наполнено витаминами, особенно витамином А, который так нужен птице зимой. С добавлением в рацион крапивного семени, сушеной, а затем размоченной рябины куры будут нестись всю зиму.

Сбор семян дикорастущих растений можно посоветовать и тем, кто собирается подкармливать диких птиц, т. е. устанавливает кормушку. Но прежде чем запасаться семенами для своих питомцев, убедитесь, что растение не ядовито. Как бы не манили вас обилием семян донник или цикута - не соблазняйтесь.

Походы в лес тоже дают свои результаты - начинается пора подосиновиков, боровиков, подберезовиков, козлят и сыроежек.

А. Кремнева, агроном



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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 13:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.