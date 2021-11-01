

::. Голубика нуждается в большом количестве света и тепла | Ваш сад Голубика нуждается в большом количестве света и тепла

Эта ягода относится к семейству брусничных. Преобладают североамериканские виды. Их считают высокорослыми видам и нередко называют садовой голубикой. По всей планете насчитывается около сотни сортов.



Рекомендуемая агротехника

Выбирая место для выращивания ягоды, необходимо учитывать то, что голубика нуждается в большом количестве света и влаги. Даже самое несущественное уменьшение освещения приведет к снижению урожайности. Да и число цветковых почек, которые закладываются в нынешнем году, сокращается, а это становится причиной ухудшения урожая на следующий год.

Рекомендуемый для вегетационного периода уровень стояния грунтовых вод над землей - от 35 до 50 см. Вследствие затопления или хотя бы небольшого подтопления летом кусты часто погибают. Избыток влаги и отсутствие воздуха - главные враги голубики. Не стоит недооценивать и корневые гнили, наличие которых, тоже может повлечь за собой гибель культуры.

Технология выращивания голубики, как низкорослой, так и сильнорослой, имеет определенные тонкости. Низкорослая голубика лучше растет на таких участках, где росла ягода естественного происхождения. Естественные посадки, высаженные сплошь, дают более впечатляющий результат.

Интересен опыт канадцев, создававших плантации голубики низкорослых сортов в естественных условиях, а именно - в лесу. Они очистили зону произрастания голубики от деревьев и кустарников. Иногда для этой цели используют выжигание. После того как участок очищен, зарастание низкорослой голубикой происходит естественным путем или способом посадки укорененных черенков. А для того чтобы сильных приростов было больше, ранней весной растения обрезают.

Для уничтожения сорняков раз в год или в 2 года выжигают отдельные секторы участка. Мульчирование почвы выполняется в обязательном порядке. Весной, перед началом вегетации голубика требует подкормки азотными удобрениями (50 г на 1 м2).

Ягоды высокорослых сортов высаживают иначе: рядами, согласно параметрам 2,5 - 3?1,5 - 2 м. Рядки должны быть расположены по направлению север - юг. А для более качественного завязывания плодов необходимо использовать несколько разных сортов.

Обрезка выполняется методом прореживания. Окончательно сформировавшийся куст состоит из 5-7 ветвей, возраст которых 2-3 года. В Северо-Западной и Центральной частях обрезку следует проводить весной, когда зимние повреждения отчетливо видны.

По достижении растением 15–20-летнего возраста необходимо провести омолаживающую обрезку, в процессе которой удаляются старые ветви. В год проведения обрезки ягода не плодоносит. Однако она дает впечатляющие вегетативные приросты, а на следующий год урожайность восстанавливается. Ветви, которые лежат на земле, также подлежат обрезке. Ввиду неприемлемых условий опыления ягоды, если и вырастают, то разве что мелкие.

Голубику, которая растет в европейской зоне России, предпочтительно укрывать на зиму лапником. Для этой цели подойдут и деревянные ящики. Это поможет уберечь кусты не только от повреждений из-за низкой температуры, но и от лосей и зайцев, весьма охочих до голубики.

Еще одни любители спелых ягод - птицы. Для того чтобы предотвратить их нашествие, следует натянуть сетку над кустами или использовать средства для отпугивания птиц.

Растения начинают плодоносить на второй или третий год после их посадки, а в 6-8-летнем возрасте следует ожидать самого большого урожая - от 1 до 4 кг. Предельный срок эксплуатации посадок колеблется в диапазоне от 15 до 20 лет. Голубика высокорослых сортов долговечна, она может произрастать 50 лет, а то и и дольше.

Что касается ее продуктивности, то у лучших низкорослых сортов она составляет от 600 до 2500 г/м2. Период созревания растянут. Его продолжительность - более месяца, и ягоды собирают в 2–3 приема, через 7-10 дней после того, как они начнут набирать цвет. Их легко отделить от кистей, не повредив кожицу. Таким образом, их можно хранить в холодильнике 2-6 дней.



Размножение

Размножение голубики семенами применяют в целях селекции. Низкорослая, топяная, а также голубика Эши размножается отводками, вегетативно парциальными кустами, стеблевыми черенками и отрезками корневищ. Высокорослую голубику, как правило, размножают в специализированных лабораториях через культуру ткани. Кроме того, голубику размножают прививкой, посредством окулировки и т. д.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Брусника в саду

Садовая земляника и клубника в наших садах

Голубика высокорослая в вашем саду

Сорта нетрадиционных ягодных культур – брусника, клюква, голубика

Санберри – урожайная ягода

::. прочитало: 115 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.