Брусника в саду

Главное требование к почве, на которой предполагается выращивать бруснику - это рыхлость. На ней не должно быть сорняков. Оптимальные варианты - торфяные или минеральные песчаные, качественно проветриваемые почвы. Бруснику следует высаживать в первой половине мая, согласно схеме 30?25 см. Для высадки выбирайте хорошо освещённый участок. Рекомендуемый уровень стояния грунтовых вод - 50-70 см.

Посадка ягоды посредством укоренившихся саженцев повышает вероятность приживаемости и уменьшает период ожидания плодоношения на год-другой.

Наиболее важными агромероприятиями после посадки брусники являются:

· борьба с сорняками;

· орошение;

· регулярные подкормки;

· мульчирование.

Рядом с кустиками брусники должен быть источник водоснабжения. И перед посадкой, и после нее участок нуждается в достаточном увлажнении. Его следует поддерживать во влажном состоянии на протяжении всего периода укоренения. В первую неделю бруснику необходимо поливать каждый день, в последующие 2-3 недели - 2 или 3 раза в неделю. На 1 м 2 приходится 20–30 л. В дальнейшем бруснику поливают не более двух раз в неделю.

Несмотря на то, что в отношении минерального питания брусника не требовательна, ягода хорошо воспринимает небольшие дозы удобрений - до 30 кг/га д. в. каждого вида. Отличный вариант - дробное внесение удобрений. В первую очередь это относится к азотным удобрениям. Их вносят 2-3 раза в течение всего вегетационного периода.

Использование известковых материалов крайне нежелательно, иначе не избежать засоренности посадок и снижения кислотности. Минеральные удобрения допустимы в микроскопических дозах, и то лишь в том случае, если почва очень бедная. Немецкие и белорусские ученые установили опытным путем: большое количество минеральных удобрений, особенно кальция и азота, способно погубить ягоду.

Первый этап, с момента посадки до плодоношения, продолжается 1-2 года. Рекомендуемое количество удобрения - до 10 кг/га (1 г/м 2 ) - в соотношении 1:2:1 (азот/фосфор/калий) Следующий этап - плодоношение. Так как брусничные кусты этому моменту разрастаются в высоту и становятся гуще, увеличивается и доза удобрения. Однако его количество не должно быть более 2,5 г/м 2 . В это время следует снизить норму азотного удобрения, а дозу калия и фосфора, наоборот, повысить. Таким образом, допустимые соотношения - 1:2:2 или 1:3:3 (азот/фосфор/калий).

Вносить удобрения под бруснику на торфяной почве не рекомендуется. Первые 3–4 года после посадки брусники предстоит непростая и продолжительная борьба с сорняками, ведь ягода пока не полностью покрывает площадь. Отсутствие регулярной прополки приведет к угнетению и последующей гибели. Поэтому брусника нуждается в прополке 2-4 раза за вегетацию.

И, наконец, дополнительное мульчирование песком или торфом. Его проводят поздней осенью раз в 3 года по замерзшей почве. Слой мульчи - 1-2 см. Благодаря данному приему

в земле образуются корни, происходит изоляция очагов инфекции и повышается урожайность.

Брусничные кусты нуждаются в омолаживающей обрезке. В противном случае их урожайность упадет через 7-8 лет, а к 15 годам начнется отмирание. Весной, перед сокодвижением кусты необходимо срезать на высоте 4-6 см от земли или на треть-половину их высоты.

Ягода плодоносит на 3–й год после посадки. А на 5-6-й год ждите урожая. Срок эксплуатации брусничной плантации - от 20 лет. Сбор ягоды возможен лишь тогда, когда она достигает полной спелости. 300–400 г/м 2 считается высоким, но это не предел. Иногда он достигает 800–1000 г/м 2 .













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