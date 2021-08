::. Садовая земляника и клубника в наших садах | Ваш сад / Земляника Садовая земляника и клубника в наших садах

Популярность земляники неоспорима. В ней содержится от 0,7–1,5 % полезных органических кислот, 5–10 % фруктозы и глюкозы, 7–12 % сухих растворяющихся веществ и, наконец, эфирные масла, витамины и разные соли. Ягода содержит большое количество витамина C, и в этом отношении она уступает только облепихе, черной смородине и шиповнику.

В быту крупные плоды садовой земляники называют клубникой. На самом деле клубника, как в биологии, так и в морфологическом плане - это совсем другой вид. Земляника - культура многолетняя. У нее имеется корневище. В его верхней части расположены стебли и тройчатые зеленые листья.

Наиболее благодатная почва для ягоды - супесчаная или легко- и среднесуглинистая. Клубника нуждается в большом количестве света и влаги. Если сравнивать с другими ягодами, то ее зимостойкость невысокая. В случае мороза страдают, прежде всего, корни. И если снежный покров отсутствуют, то корни подмерзнут при температуре - 8о С. Критическое значение для рожков и листвы - 10о C, а если температура опустится до -15о C, то они погибнут. Что же касается обеспечения земляники влагой, то достаточно её регулярно поливать.

Кроме того, необходимо рыхлить междурядья, удобрять ягоду навозом и компостом и не забывать о подкормке.

В целях сохранения сортовых свойств ягоды размножают вегетативным способом. Органы размножения земляники - длинные видоизмененные побеги-усы. Они и дают начало дочерним кустикам. Укорененные розетки служат посадочным материалом.

Верхушечный рост стебля отсутствует. Весной из верхушечной цветковой почки появляется цветонос с соцветием. По окончании плодоношения он отмирает. Образование новых стеблей происходит в виде разветвления из боковых почек, длина которых от 0,5 до 1,5 см. Они называются рожками и оканчиваются цветковой почкой. Длинные побеги-усы, используемые в качестве посадочного материала, появляются из боковых почек.

Разнополые цветки ягоды можно отличить по тычинкам. Так как тычинки совершенных цветков развиты хорошо, они опыляются своей пыльцой. Что касается несовершенных цветков, то ввиду плохого развития тычинок, они нуждаются в соседстве с сортом-опылителем. Выполнять осеннюю высадку лучше во второй половина августа или в последние две недели сентября.

Севооборот земляники должен быть организован таким образом, чтобы на прежнее место она возвращалась не раньше, чем через 3-4 года. Довольно популярна ремонтантная земляника, т. е. плодоносящая повторно и непрерывно. Плодоношение начинается с июня и оканчивается с первыми заморозками. Требование к почве: повышенная плодородность и влагообеспеченность.



Клубника

Дикая клубника растет во всех европейских странах, кроме Испании, Италии и Франции. Лесную клубнику можно встретить лишь в Европейской части бывшего Советского Союза.

Клубника относится к двудомным растениям. На одних кустиках вырастают только мужские, тычиночные цветки, на других - пестичные, т. е. женские.

Трехпалые листья на длинных опушенных черешках отличаются крупным размером. Цветоносы тоже опушенные, и по длине превосходят листья.

Цветки крупные, их диаметр достигает до 2,5 см. Плоды более крупные, чем у лесной земляники. Если сравнивать по зимостойкости с земляникой, то клубника более выносливая.

На юге республики растет клубника другого вида - полуница, отличающаяся круглыми плодами или яйцевидными. Встречается на открытых склонах, пойменных лугах, вблизи водоемах, на маленьких полянах в зоне широколиственных лесов. Система возделывания та же, что и для земляники.

Ее двудомность предполагает определенный подбор – 10-20 % растений-«мужчин» и 80-90 % - «женщин». В саду или на участке клубнику выращивают очень редко.







