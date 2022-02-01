

::. Давайте продлим жизнь нашим садовым деревьям! | Ваш сад Давайте продлим жизнь нашим садовым деревьям!

За окном закапала весенняя капель, и как стаи перелетных птиц, вереницы дачников и огородников потянулись на свои любимые и родные земельные участки. Ну и не один садовод не откажет себе в удовольствии иметь у себя плодовый сад с яблоками, грушами, сливами и даже вишней.

Нет предела нашей радости, если урожаи регулярные и обильные. Но бывает и наоборот. При недостаточном уходе, сад чахнет и просто выживает, а тут уже не до урожаев.

Давайте продлим жизнь нашим садам!

А для этого знать некоторые нюансы.

1. Каждый сад с момента закладки нуждается в такой процедуре, как обрезка.

2. Очень важно своевременное внесение органических и минеральных удобрений.

3.Необходима профилактическая обработка от болезней и вредителей.

А теперь рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.

Самые первые весенние работы в саду — это обрезка.

По видам обрезка подразделяется на:

Формирующую. Омолаживающую. Фитосанитарную.

Формирующая обрезка.

У молодого сада на второй год после посадки формируют крону. Выделяют один штамб

(ствол) и на нем формируют ярусы.

Омолаживающую обрезку проводят у деревьев в возрасте от 10-15 до 35-40 лет. Этот способ обрезки подразумевает снижение высоты и общей загущенности кроны плодового дерева. В результате, на след год, образуется достаточное количество новых побегов, из которых оставляют наиболее удачно расположенные, остальные удаляют.

Фитосанитарная обрезка, также неотъемлемый компонент. Удаляем сухие, обломанные и больные ветви.

Весной, после схода снега, в период цветения и активного роста все деревья плодового сада нуждаются в азотсодержащих удобрениях.

В этих целях можно использовать азофоску. Вносим в сухом виде или растворяем в ведре воды согласно инструкции. Не забываем правило: «Лучше недокормить, чем перекормить».

Летом (июнь - июль) вносим органические удобрения. Одно, два ведра в зависимости от возраста дерева.

Также, стоит отметить очень важную особенность косточковых культур. Это слива, вишня, черешня. Эти культуры не могут полноценно развиваться и плодоносить на кислых почвах. У них достаточно большое потребления кальция.

Для раскисления почвы и полноценного питания необходимо после цветения вносить под эти культуры доломитовую муку, растворенную в воде. Один стакан на ведро воды (10-12 литров).

Эта процедура проводится один раз в сезон.

К обработке от болезней и вредителей можно, также, отнести такое мероприятие, как побелка штамба (ствола) дерева. Оптимальное время для этого конец февраля - начало марта.

А непосредственно первая обработка проводится в период зелёного конуса. Это когда почки приобрели конусообразную форму. Обрабатываем от цветоеда. Выбор препаратов сейчас достаточно большой. Некоторые инсектициды можно использовать вместе с фунгицидами в одном баке.

Соблюдая в той или иной мере данные рекомендации, можно продлить время плодоношения своего сада и угощать вкусными плодами собственного производства не только детей, но и внуков.

Хороших урожаев!

Агрономы Тимирязевки.

Тел. 8-495-767-97-43













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::. прочитало: 203 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.