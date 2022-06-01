



::. Время зеленого черенкования плодово-ягодных и декоративных культур наступило | Ваш сад Время зеленого черенкования плодово-ягодных и декоративных культур наступило

Настало время, когда садовод-любитель может сам заняться размножением плодовых, ягодных и декоративных растений. Метод размножения называется зеленое черенкование. Практически все плодовые, ягодные и многие декоративные культуры можно размножить зелеными черенками, но чаще всего этим способом размножают черную смородину, крыжовник, облепиху, сливу, гортензию и даже понравившуюся у соседей розу. Этот метод основан на удивительной способности восстанавливать организм растения из отдельных его органов. В данном случае из зеленых побегов. В нашем регионе (Ленинградская область) лучшее время для зеленого черенкования вторая половина июня – начало июля.

Для черенкования срезают молодые приросты - часть побега с 2-3 междоузлиями длинной 10-15 см. Нижний срез делают косой под почкой отступив около 1 см. Верхний срез делают над верхней почкой. Срез лучше производить острым ножом в утренние часы. Нижние листья удаляют, а верхние у таких как черная смородина укорачивают наполовину, у растения с маленькой площадью листа, например у крыжовника верхние листья оставляют целиком. Уменьшение площади листовой поверхности необходимо с целью сокращения испарения влаги, так как большая потеря влаги черенками, еще не имеющими корней, может погубить растение.

Для укоренения черенков садоводы сооружают специальные теплички, и устанавливают их в затененных уголках сада. Но если вы не занимаетесь черенкованием в больших объемах и постоянно, то попробуем обойтись и без специальных тепличек.

Специальный субстрат необходимо приготовить заранее, главное он должен обеспечить хорошую аэрацию и удерживать влагу. Для этих целей можно приготовить смесь торфа и песка (1:1). Никаких удобрений добавлять в субстрат не надо. Удобрения понадобятся потом при высадке саженца на постоянное место. Подготовленным субстратом наполняют посадочные горшочки, или другую тару, или используют в специальных парничках.

Для лучшего образования корней черенки хорошо обработать в каким-либо стимуляторе корнеобразования, например в растворе гетероауксина. Затем черенки высаживают в субстрат заглубляя стволик на 1,5-2 см, чтобы нижняя почка была в субстрате.

Дальше для укоренения нужна высокая влажность воздуха и субстрата. Оптимальной влажностью воздуха является такая, когда на листьях черенков есть капельки конденсированной влаги. В этом случае черенки обеспечены влагой в легкодоступной форме. При отсутствии влаги на листьях процесс корнеобразование замедляется или даже останавливается.

Поэтому поливать черенки в первые 10-12 дней надо по листьям ежедневно 1-2 раза в день. Если нет такой возможности, то накройте черенки какой-либо пленкой, так, чтобы пленка не касалась черенка. В то же время надо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен. Сильное переувлажнение приведет к загниванию черенков. Для укоренения черенки должны находиться в затененном месте. На открытом солнечном месте идет сильное испарение влаги из листьев, при отсутствии корней это может быть губительно для растения.



Через некоторое время на черенках появляются зеленые листочки, что свидетельствует об успешном укоренение черенка. В августе укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место или в специальные школки, где они будут подрастать до высадки на постоянное место.

Пишите в комментариях о своем опыте размножения плодово-ягодных и декоративных культур.

Время зеленого черенкования плодово-ягодных и декоративных культур наступило.

Удачи вам!!!

П. Соколов

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::. прочитало: 118 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.