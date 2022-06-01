ЗЕЛЕНЕ ЧРЕНКОВАИЕ простои доступно каждому садоводу

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Периодически нам приходится обновлять наши плодово-ягодные и декоративные культуры. А бывает, что у соседей нам понравится какой-либо куст гортензии, или красивая роза, или они просто нас угостят вкусной ягодой малины или черной смородины, и нам непременно захочется видеть эту культуру у себя на участке. Что делать? Для этого нам понадобится всего лишь один черенок, а что делать с ним дальше, о этом наша статья.

Для размножения плодовых, ягодных и декоративных растений применяют 2 способа: семенной способ (размножение семенами) и вегетативный.

Вегетативный способ основан на способности восстановления целого организма растения из отдельной его части. Каждый и способов имеет свои плюсы и свои минусы. Например, при семенном способе размножения в большинстве случаях дочернее растение не наследует свойств материнского. Яблони и особенно груши долго не вступают в период плодоношения. Но торопиться им и не надо, так как продолжительность жизни у них значительно больше. Но так как подошло время размножения растений вегетативным способом, а именно зелеными черенками, мы остановимся именно на этом способе.

Зелеными черенками можно размножать отдельные сорта яблони, груши, вишни, сливы, смородину, крыжовник, малину, а также многие декоративные растения: гортензию, пузыреплодник и некоторые виды, и сорта роз.

В зависимости от степени одревеснения побега зеленые черенки можно разделить на травянистые и полуодревесневшие. Для размножения плодово-ягодных и декоративных растений чаще используют полуодревесневшие черенки, они отличаются эластичностью, при сгибании пружинят, и при этом не ломаются.

Cсущественное влияние на развитие корневой системы оказывают сроки нарезки и посадки черенков.

Оптимальными сроками черенкования для плодовых и ягодных культур считается период интенсивного нарастания побегов. У роз максимум укоренившихся черенков бывает в том случае, если их берут с побега, готового к цветению, примерно за неделю до распускания бутонов. Но затягивать нельзя, т.к. до зимы черенки должны укоренится и окрепнуть.

Заготавливать побеги лучше в утренние часы, когда ткани растения наиболее обводнены. Для черенкования срезают молодые приросты - часть побега с 2-3 междоузлиями длинной 10-20 см. Нижний срез делают косой под почкой отступив около 1 см. Верхний – непосредственно над почкой.

Что делать с листьями? Ведь лист, являющийся основным фотосинтезирующим органом растения, лист обеспечивает черенок пластическими и другими веществами, без которых невозможен процесс образования корней. Но именно лист испаряет влагу из черенка, которую невозможно восполнить без корневой системы. Значит необходимо ограничить испарения влаги из листа. В промышленных питомниках для уменьшения испарения влаги, создают постоянную оптимальную влажность автоматической подачей воды в туманообразном состоянии так, чтобы листовая пластинка была все время увлажненной.

А что делать нам простым садоводам, как можно сохранив листья, сократить испарения влаги. Если нет возможности создать условия постоянной высокой влажности. На черенке удалим листья, оставим лишь верхние, и крупные листья, такие как на смородине подрежем наполовину или чуть меньше.

Черенок готов. Если посадку производим не сразу, то черенок надо опустить в воду.

Для размножения черенками можно изготовить специальный парничок, и установить его в теневое место. Под пленкой или под другим покрытием легче будет создать необходимые условия, а именно высокую влажность воздуха, и в тени сократить транспирацию, (испарение влаги).

Для этой цели очень хорошо подойдет парничок от компании Тепличный выбор «Хлебница». Это небольшой парничок длинной 2 метра, в котором можно ранней весной выращивать лук, редис, салат. А к моменту черенкования собрать урожай и использовать её для черенкования, или для выращивания других овощных культур. Парничок открывается с 2 сторон. Ссылку на сайт компании тепличный выбор я размещу в описании.

Специальный субстрат необходимо приготовить заранее, он должен обеспечить хорошую аэрацию и удерживать влагу. Можно смешать торф и песок в пропорции 1:1. Никаких удобрений в субстрат добавлять не надо.

На плодородную почву высыпаем приготовленный субстрат слоем около 4 см. Я черенкую обычно в небольших количествах. Черенки сажаю в отдельные горшочки, наполненные субстратом. Предварительно субстрат увлажняю. Для лучшего образования корней черенки перед посадкой хорошо обработать в каком-либо стимуляторе корнеобразования, я опудрю черенки корневином. Обработанные черенки втыкаем в субстрат, заглубляя см на 2, так, чтобы нижняя почка находилась в субстрате, если посадка производится не в горшочки, то расстояние между черенками 5-6 см, между рядами 10-12 см, хорошо уплотняем почву.

Далее необходимо следить, чтобы листья черенков и субстрат были постоянно влажными. Поливы или опрыскивания производят первые дни 2-3 раза в день. Но нельзя переувлажнять субстрат. Это затруднит доступ воздуха к заглубленной части черенка.

Но, а если у вас нет время заниматься установкой специального парничка, то можно обойтись для большинства культур и без него. Заполните горшочки субстратом, воткните в него заготовленные черенки и поставьте их в теплицу с огурцами и затените их. В огуречной теплице влажность воздуха выше. Поливайте или опрыскивайте черенки почаще.

Через определенный промежуток времени на черенках появляются зеленые листочки, это свидетельствует об успешном укоренение черенка. В августе укоренившиеся черенки высаживают в специальные школки, где они будут подрастать до высадки на постоянное место, или сразу высаживают на постоянное место.













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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 10:50 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.