Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. ЗЕЛЕНЕ ЧРЕНКОВАИЕ простои доступно каждому садоводу | Ваш сад
ЗЕЛЕНЕ ЧРЕНКОВАИЕ простои доступно каждому садоводу
Периодически нам приходится обновлять наши плодово-ягодные и декоративные культуры. А бывает, что у соседей нам понравится какой-либо куст гортензии, или красивая роза, или они просто нас угостят вкусной ягодой малины или черной смородины, и нам непременно захочется видеть эту культуру у себя на участке. Что делать? Для этого нам понадобится всего лишь один черенок, а что делать с ним дальше, о этом наша статья.
Для размножения плодовых, ягодных и декоративных растений применяют 2 способа: семенной способ (размножение семенами) и вегетативный.
Вегетативный способ основан на способности восстановления целого организма растения из отдельной его части. Каждый и способов имеет свои плюсы и свои минусы. Например, при семенном способе размножения в большинстве случаях дочернее растение не наследует свойств материнского. Яблони и особенно груши долго не вступают в период плодоношения. Но торопиться им и не надо, так как продолжительность жизни у них значительно больше. Но так как подошло время размножения растений вегетативным способом, а именно зелеными черенками, мы остановимся именно на этом способе.
Зелеными черенками можно размножать отдельные сорта яблони, груши, вишни, сливы, смородину, крыжовник, малину, а также многие декоративные растения: гортензию, пузыреплодник и некоторые виды, и сорта роз.
В зависимости от степени одревеснения побега зеленые черенки можно разделить на травянистые и полуодревесневшие. Для размножения плодово-ягодных и декоративных растений чаще используют полуодревесневшие черенки, они отличаются эластичностью, при сгибании пружинят, и при этом не ломаются.
Cсущественное влияние на развитие корневой системы оказывают сроки нарезки и посадки черенков.
Оптимальными сроками черенкования для плодовых и ягодных культур считается период интенсивного нарастания побегов. У роз максимум укоренившихся черенков бывает в том случае, если их берут с побега, готового к цветению, примерно за неделю до распускания бутонов. Но затягивать нельзя, т.к. до зимы черенки должны укоренится и окрепнуть.
Заготавливать побеги лучше в утренние часы, когда ткани растения наиболее обводнены. Для черенкования срезают молодые приросты - часть побега с 2-3 междоузлиями длинной 10-20 см. Нижний срез делают косой под почкой отступив около 1 см. Верхний – непосредственно над почкой.
Что делать с листьями? Ведь лист, являющийся основным фотосинтезирующим органом растения, лист обеспечивает черенок пластическими и другими веществами, без которых невозможен процесс образования корней. Но именно лист испаряет влагу из черенка, которую невозможно восполнить без корневой системы. Значит необходимо ограничить испарения влаги из листа. В промышленных питомниках для уменьшения испарения влаги, создают постоянную оптимальную влажность автоматической подачей воды в туманообразном состоянии так, чтобы листовая пластинка была все время увлажненной.
А что делать нам простым садоводам, как можно сохранив листья, сократить испарения влаги. Если нет возможности создать условия постоянной высокой влажности. На черенке удалим листья, оставим лишь верхние, и крупные листья, такие как на смородине подрежем наполовину или чуть меньше.
Черенок готов. Если посадку производим не сразу, то черенок надо опустить в воду.
Для размножения черенками можно изготовить специальный парничок, и установить его в теневое место. Под пленкой или под другим покрытием легче будет создать необходимые условия, а именно высокую влажность воздуха, и в тени сократить транспирацию, (испарение влаги).
Для этой цели очень хорошо подойдет парничок от компании Тепличный выбор «Хлебница». Это небольшой парничок длинной 2 метра, в котором можно ранней весной выращивать лук, редис, салат. А к моменту черенкования собрать урожай и использовать её для черенкования, или для выращивания других овощных культур. Парничок открывается с 2 сторон. Ссылку на сайт компании тепличный выбор я размещу в описании.
Специальный субстрат необходимо приготовить заранее, он должен обеспечить хорошую аэрацию и удерживать влагу. Можно смешать торф и песок в пропорции 1:1. Никаких удобрений в субстрат добавлять не надо.
На плодородную почву высыпаем приготовленный субстрат слоем около 4 см. Я черенкую обычно в небольших количествах. Черенки сажаю в отдельные горшочки, наполненные субстратом. Предварительно субстрат увлажняю. Для лучшего образования корней черенки перед посадкой хорошо обработать в каком-либо стимуляторе корнеобразования, я опудрю черенки корневином.  Обработанные черенки втыкаем в субстрат, заглубляя см на 2, так, чтобы нижняя почка находилась в субстрате, если посадка производится не в горшочки, то расстояние между черенками 5-6 см, между рядами 10-12 см, хорошо уплотняем почву.
Далее необходимо следить, чтобы листья черенков и субстрат были постоянно влажными. Поливы или опрыскивания производят первые дни 2-3 раза в день. Но нельзя переувлажнять субстрат. Это затруднит доступ воздуха к заглубленной части черенка.
 Но, а если у вас нет время заниматься установкой специального парничка, то можно обойтись для большинства культур и без него. Заполните горшочки субстратом, воткните в него заготовленные черенки и поставьте их в теплицу с огурцами и затените их. В огуречной теплице влажность воздуха выше. Поливайте или опрыскивайте черенки почаще.   
Через определенный промежуток времени на черенках появляются зеленые листочки, это свидетельствует об успешном укоренение черенка. В августе укоренившиеся черенки высаживают в специальные школки, где они будут подрастать до высадки на постоянное место, или сразу высаживают на постоянное место.






Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 10:50 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама





календарь
«    Июнь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июнь 2022 (13)
Май 2022 (15)
Апрель 2022 (11)
Март 2022 (18)
Февраль 2022 (20)
Январь 2022 (16)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"