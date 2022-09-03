Как использовать опавшие листья в саду

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Осень. Деревья и кустарники сбрасывают листву, так они готовятся к зиме. И в природе опавшие листья никто не обирает. Очевидно, они выполняют свою функцию. Но надо ли убирать опавшие листья в наших садах? А если надо, то, что с ними делать?

Никто в природе не сажает деревья, кустарники, цветы не удобряет их, не следит за кислотностью почвы, не убирает опавшую листву.

Почему мы на своих садовых участках не можем позволить себе оставить сад без присмотра и положиться на совершенный механизм природы?

Дело в том, что в природе на определенном месте вырастают те культуры, для которых данные условия наиболее оптимальные. На наших садовых участках растут розы, яблони, смородина и другие культуры, те, которые посадили мы, и мы пытаемся создать для этих культур наиболее благоприятные условия. Но если этого не делать, то со временем их вытеснят другие растения, для которых эти места более благоприятны. Достаточно посмотреть на заброшенные участки, и картина будет очевидна.

В природе нет ничего лишнего. Патогенная микрофлора поражает, как правило, ослабленные растения, подавляя их развитие, и часто превращая в труху. Далее почвенная микрофлора минерализует органику, давая питание молодым здоровым растениям. Деталью этого совершенного организма является и опавшая листва. Ковер из опавшей листвы создает прослойку между почвой и снежным покрывалом, а весной защищает прорастающие травы и цветы от заморозков.

Затем листва разлагается, но элементами питания почву сильно не обогащают. Здесь кроется еще одна удивительная деталь совершенного организма природы.

В период вегетации листья богаты элементами питания, в них поступают все необходимые растению макро и микроэлементы, происходят сложные биохимические процессы, но вот только прежде, чем осенью покинуть дерево или куст, листья отдают всё питание растению и только после этого опадают. Поэтому питательных элементов в опавших листьях немного.

Опавшая листва плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников также как и в природе создает дополнительную прослойку между снежным покровом и почвой, но вот только под слоем опавших листьев зимуют насекомые, в том числе и насекомые – вредители и их личинки, которые наносят существенный вред нашим растениям. На опавших листьях зимуют возбудители серой и плодовой гнили, парши, мучнистой росы, пятнистости, и других болезней. Ранней весной споры этих грибов прорастают на сгнивших листьях и с новой силой поражают садовые культуры. Уборка опавших листьев под садовыми деревьями и кустарниками позволяет значительно сократить эти негативные явления.

Но что делать с опавшими листьями?

Зная, что в листьях поселяются на зимовку вредители сада, возникает желание сжигать листву. Но необходимо знать, что при сгорании каждого кг опавших листьев, в воздух поднимается до 10 г микрочастиц дыма. В составе этих микрочастиц: угарный газ и другие вредные и даже ядовитые соединения. Поэтому сжигать листья не следует, тем более им можно найти другое полезное применение. Собранные листья могут служить мульчирующим материалом, например, после посадки озимого чеснока.

Хорошим материалом для приготовления компостов. Такой компост не обладает особой питательной ценностью, однако отлично улучшает структуру почвы. А сборный компост, в который войдут и опавшие листья будет обогащать почву и питательными элементами и улучшать структуру почвы. В правильно приготовленном компосте погибают насекомые-вредители и их личинки, а вот споры патогенных грибных заболеваний могут выживать и сохраняться на протяжении долгого времени.

Поэтому опавшие больные листья садовых растений перед закладкой в компостную кучу, необходимо обработать раствором мочевины. 500 г мочевины (карбамида) растворить в 10 л воды и пролить этим раствором опавшую листву. Для мульчирования и приготовления компостов можно использовать опавшую листву и дикорастущих деревьев.

А вот листья дуба, каштана, ивы содержат танины - трудноразлагаемые вещества. Листва этих пород прекрасно подходит для мульчирования, а вот для приготовления компостов её лучше не использовать.

Убирать опавшую листву в саду или оставлять, решает каждый садовод самостоятельно. Ну а если по каким-либо причинам вы не успели это сделать, то это надо сделать ранней весной, пока вредители не покинули свои зимние убежища.











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::. прочитало: 385 | автор: sadovod | 27 сентября 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.