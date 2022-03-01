Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Почему борьба с сорняками так необходима | Овощеводство / Здоровье дачного участка
 Почему борьба с сорняками так необходима
Сорные растения в садах и огородах наносят значительный ущерб культурным растениям, а следовательно, и урожаю. Ведь в природе растения живут и размножаются на тех площадях, где условия для них наиболее благоприятны. Они побеждают в конкуренции за выживание у других растений, условия данной местности для которых менее благоприятны.
 Конечно, мы стараемся создать необходимые условия для наших огородных культур, но на грядках появляются сорные растения, и только те, условия для которых оптимальны. И если оставить все как есть, то в данной конкуренции культурные растения потерпят поражение.
Сорные растения, попадая, как мы уже сказали, в оптимальные для своей жизнедеятельности условия, быстро развиваются, затеняя культурные посадки, и конечно потребляют влагу и выбирают элементы питания из почвы. Некоторые сорные растения, такие как редька дикая, пикульник заметный, василек синий, ромашка непахучая и другие в определенные периоды роста потребляют влаги из почвы в 1,5—2 раза больше, чем культурные растения. Почва быстрее иссушается. Вместе с влагой выносятся элементы питания. Некоторые сорные растения, такие, как ромашка непахучая, редька дикая, и другие азота потребляют больше, чем культурные растения. Особую опасность представляют сорные растения в начале вегетации культурных растений. Многие сорные растения всходят быстрее, чем медленно всхожие культурные, такие как морковь, укроп. Сорные растения забивают, затеняют и в конечном итоге побеждают в конкуренции за место. В этом случае выручают сигнальные растения. В рядок с медленно всхожими сеют несколько маячков – семена быстровсхожих культур, например салата. Через несколько дней маячки всходят и обозначают рядки будущих растений. Этот прием позволяет начать борьбу с сорняками еще до всходов основной культуры.
При затенении посевов сорняками снижается температура почвы до 4 °С. Такое понижение ослабляет активность микробиологических процессов в почве, что также отрицательно сказывается на жизнедеятельности культурных растений.
Многие сорные растения являются распространителями болезней и вредителей, часто приводят к массовому поражению культурных растений.
Такие сорняки, как пастушья сумка, горчица полевая, редька дикая и другие служат распространителями грибных заболеваний культурных растений из семейства крестоцветных.
 Ромашка непахучая, одуванчик обыкновенный, лебеда и др. являются источником заражения картофеля стеблевой нематодой.
Борьбой с сорняками являются прополки, мульчирование и химические способы, но лучше на своем садовом участке обходится без последнего.
П. Соколов



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама






календарь
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2022 (18)
Февраль 2022 (20)
Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (21)
Ноябрь 2021 (22)
Октябрь 2021 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"