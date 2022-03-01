Почему борьба с сорняками так необходима

Сорные растения в садах и огородах наносят значительный ущерб культурным растениям, а следовательно, и урожаю. Ведь в природе растения живут и размножаются на тех площадях, где условия для них наиболее благоприятны. Они побеждают в конкуренции за выживание у других растений, условия данной местности для которых менее благоприятны.

Конечно, мы стараемся создать необходимые условия для наших огородных культур, но на грядках появляются сорные растения, и только те, условия для которых оптимальны. И если оставить все как есть, то в данной конкуренции культурные растения потерпят поражение.

Сорные растения, попадая, как мы уже сказали, в оптимальные для своей жизнедеятельности условия, быстро развиваются, затеняя культурные посадки, и конечно потребляют влагу и выбирают элементы питания из почвы. Некоторые сорные растения, такие как редька дикая, пикульник заметный, василек синий, ромашка непахучая и другие в определенные периоды роста потребляют влаги из почвы в 1,5—2 раза больше, чем культурные растения. Почва быстрее иссушается. Вместе с влагой выносятся элементы питания. Некоторые сорные растения, такие, как ромашка непахучая, редька дикая, и другие азота потребляют больше, чем культурные растения. Особую опасность представляют сорные растения в начале вегетации культурных растений. Многие сорные растения всходят быстрее, чем медленно всхожие культурные, такие как морковь, укроп. Сорные растения забивают, затеняют и в конечном итоге побеждают в конкуренции за место. В этом случае выручают сигнальные растения. В рядок с медленно всхожими сеют несколько маячков – семена быстровсхожих культур, например салата. Через несколько дней маячки всходят и обозначают рядки будущих растений. Этот прием позволяет начать борьбу с сорняками еще до всходов основной культуры.

При затенении посевов сорняками снижается температура почвы до 4 °С. Такое понижение ослабляет активность микробиологических процессов в почве, что также отрицательно сказывается на жизнедеятельности культурных растений.

Многие сорные растения являются распространителями болезней и вредителей, часто приводят к массовому поражению культурных растений.

Такие сорняки, как пастушья сумка, горчица полевая, редька дикая и другие служат распространителями грибных заболеваний культурных растений из семейства крестоцветных.

Ромашка непахучая, одуванчик обыкновенный, лебеда и др. являются источником заражения картофеля стеблевой нематодой.

Борьбой с сорняками являются прополки, мульчирование и химические способы, но лучше на своем садовом участке обходится без последнего.

П. Соколов







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