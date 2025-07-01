

::. Размножение ягодных и декоративных культур зелеными черенками | Ваш сад Размножение ягодных и декоративных культур зелеными черенками

Многие растения способны восстанавливать недостающие органы и весь организм из отдельных частей. На этом и основано вегетативное размножение. В отличие от семенного размножения растений, при вегетативном растение полностью сохраняет материнские свойства. Один из способов вегетативного размножения – размножение растений зелеными черенками.

Методом зеленого черенкования можно размножать смородину, крыжовник, сливу, вишню, облепиху, розы, гортензии, жимолость, и многие другие культуры.

Лучшее время для черенкования – это конец июня – первая половина июля: период интенсивного роста побегов.

Субстрат приготавливают заранее. Он должен быть рыхлым, чтобы обеспечивать хорошую аэрацию и в тоже время удерживать влагу.

Можно приготовить его из песка и торфа в соотношении 1:1. Задача на этом этапе укоренить черенок и никакие удобрения пока не понадобятся.

Для черенкования срезают верхушечную часть молодого прироста - с 2-3 междоузлиями длинной 10-15 см. Ветка должна хорошо гнуться, но при этом не ломаться. Нижний срез делают ниже почки, отступая от неё примерно на см. слегка скашивая, верхний срез прямой над почкой. Желательно срезку черенков проводить утром.

Ну а что делать с листьями, ведь листья испаряют влагу, а корней, впитывающих её, у черенка пока нет. В то же время листья необходимы для корнеобразования, они поглощают солнечный свет (энергию) а затем зеленым пигментом хлорофиллом преобразуют эту энергию, а также поглощаемые корнями воду и элементы питания в разнообразные сложные органические вещества. Из которых и состоит само растение и корневая система.

Листья оставляем, но только верхние. Остальные удаляем. Если листья большие, такие, как у смородины, гортензии, то верхние листья укорачиваем: срезаем наполовину. Черенки можно укоренять в емкостях, (в горшочках), а можно субстрат насыпать на плодородный грунт, слоем см 5-6. Я не занимаюсь массовым размножением различных культур, поэтому предпочитаю укоренять черенки в персональных тарах.



Субстрат готов, черенки срезаны, лишние листья удалены, осталось подготовить их к посадке.

Для ускорения образования корней зеленые черенки полезно подержать 2-4 часа в растворе микробиологического препарата «Экобактер-терра».

Далее черенкам необходимо создать благоприятные условия для корнеобразования, где они будут защищены от прямых солнечных лучей, при высокой влажности воздуха. Для этого помещаем емкости с черенками в теневое место и создаем над ними парничок, для этих целей можно использовать полиэтиленовые мешки, пластиковые бутылки и коробки из-под торта, специальные парники, или в крайнем случае в теплицу с огурцами, обязательно затенив их. Почему с огурцами? Огурцы, в отличие от томатов любят влажный воздух, что и надо на данном этапе черенкам.

Далее, следите, чтобы листья всегда были влажные. При отсутствии влаги на листьях замедляется процесс корнеобразование. Поэтому поливать черенки в первые 10-12 дней надо по листьям ежедневно 1-2 раза, а опрыскивать можно чаще. В то же время надо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен. Сильное переувлажнение препятствует поступлению воздуха к образующимся корешкам и может привести к загниванию черенков.

Через некоторое время на черенках появятся молодые зеленые побеги, это значит, что растение укоренилось. Количество поливов и опрыскиваний сокращают. Если черенок посажен в персональную тару, то в августе его пересаживают на доращивание или сразу на постоянное место в подготовленную, плодородную почву.

Г. Соколов

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::. прочитало: 734 | автор: sadovod | 1 июля 2025 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.