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::. Парша яблони: как предупредить и как вылечить | Ваш сад / Яблоня
Парша яблони: как предупредить и как вылечить
Парша яблони является наиболее распространенным заболеванием в наших садах, имеющее грибное происхождение.
При отсутствии мероприятий по борьбе с этим заболеванием парша поражает деревья и снижает их урожайность и зимостойкость.
Зимует гриб на опавших листьях. К весне на листьях образуются черные мелкие точки в виде бугорков, внутри которых созревают сумкоспоры. Созревшие споры рассыпаются и разносятся ветром, заражая молодые листочки, побеги, а затем и плода, на которых образуются пятна. Зараженность плодов достигает иногда 100%.
Первые признаки парши можно обнаружить сразу после распускания почек. На верхней стороне появившихся листочков образуются мелкие, светло-зеленые пятна, вскоре они покрываются буроватым налётом.
С листьев болезнь переходит на плоды. На плодах появляются пятна, под пятном ткань пробковеет, препятствует нормальному росту, плоды вырастают уродливой формы, часто растрескиваются, опадают.
К профилактическим мерам борьбы с паршой относятся:
 - подкормка деревьев удобрениями с содержанием азота, фосфора, калия и других элементов питания,
превышенные нормы азотных удобрений ведут к увеличению риска заболевания яблони паршой;
 - уборка осенью опавших листьев, или перекопка, с целью заделывания их в почву;
 - ранней весной в начале распускания почек опрыскивание дерева 2% раствором бордоской жидкости или другими специальными препаратами;
 - при необходимости повторить опрыскивание дерева после цветения, но уже 1% раствором бордоской жидкости или другими препаратами.
 Для снижения последствий этого заболевания может служить подбор устойчивых к парше сортов, таких, как Орловское полесье, Юбилей Москвы, Болотовское и другие.
 Загущенная посадка деревьев так же увеличивает риск заболевания яблони паршой.
В. Борисов

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