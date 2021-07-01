Лечебные свойства малины

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С наступлением холодной, промозглой погоды мы частенько оказываемся во власти простуды, и обращаемся за помощью к великой целительнице этой хвори – малине. Всем известно, что малина снимает жар и смягчает горло. Но распространенное мнение, что ее лечебное действие при простуде связано с содержанием в ней салициловой кислоты, ошибочно. Содержание этой кислоты в малине (1-2,5 мг%) по сравнению с количеством салицилатов, используемых в медицинской практике, несравнимо меньше, поэтому ее действие незначительно. Более важно содержание летучих веществ типа эфирных масел, которые дезинфицируют носоглотку и бронхи, истребляя находящиеся здесь бактерии. Поэтому эффективнее лечиться не вареньем, как это мы обычно делаем, а настоями и чаем из ее сухих ягод. Начинать пить этот целительный напиток нужно как можно раньше: в момент, когда простуда уже ощущается, но заболевание еще не наступило. Помните, что целебная сила больше не у сортовой, а у дикорастущей малины. Есть сведения, что даже в далеком XVII в. на московских рынках отдельно продавалась и выше ценилась именно лесная, а не растущая у дома малина.

Особая ценность малины – высокое содержание витамина B9 (фолиевая кислота), по содержанию которого малина приближается к таким богатым по накоплению этого витамина культурам, как виноград и земляника. Так что в малиновый сезон мы, по образному выражению Л. И. Вигорова, «основательно «заряжаемся» фолиевой кислотой и значительно обновляем состав крови». Как и у земляники, витамина B9 больше накапливается в солнечное лето и у хорошо вызревших ягод. Витамина C в малине содержится 4-20 мг%, и хотя это больше, чем, например, у винограда и большинства сортов яблони, но все же такое количество можно назвать лишь умеренным. По накоплению P-активных веществ малина схожа с земляникой. Наименьшее количество этих соединений содержится в желтоплодных сортах (50-100 мг%), больше у красноплодных (125-300 мг%) и особенно много у черноплодных (600-700 мг%). Железа в малине накапливается в 2-3 раза больше, чем в яблоках, – 2,5-3 мг%. Таким образом, малина пригодна для предупреждения и лечения анемии. Полезность малины для этих целей повышается благодаря удачному гематогенному комплексу – витамины B9, C и железо.

И. Исаева, докт. с.-х. наук

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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.