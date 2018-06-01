Размножение земляники рожками

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Ежегодно пред каждым садоводом встает задача обновления стареющих растений земляники, особенно дорогих по цене сортов. Как же рационально и качественно это сделать? Как лучше разводить землянику - усами или рожками? У каждого свой опыт, свои наработки. Способов много, рассказываем об одном из них.

ЧТО ЖЕ СОВЕТУЮТ

ученые - земляниковеды? Их рекомендации, как капли дождя, похожи друг на друга. Главное в них - получение побегов с помощью усов, на которых формируются розетки с листьями, способные к укоренению. Но известны и другие способы размножения. Например, с помощью семян. Но этот путь очень трудоемок, и он используется в основном селекционерами при создании новых сортов земляники. Есть еще и третий путь размножения - с помощью рожков. Рожки - это укорененные годичные побеги, длиной 0,5-1,5 см, образующиеся после плодоношения из боковых пазушных почек.

Рассмотрим несколько подробнее рожки. Каждый рожок состоит из верхушечной почки, розетки из 3-5 листьев, в пазухах которых расположены боковые пазушные почки, и придаточных корней. Из верхушечной и верхних пазушных почек на следующий год развиваются цветоносы, а из нижних — новые рожки и усы. Посаженные осенью или весной молодые розетки (усы) имеют всего один рожок, к осени у этого однолетнего растения формируется 2-3 рожка, у двухлетнего - 5-10, трехлетнего - 8-16. Количество рожков определяет число цветоносов (естественно, и урожай ягод). Наиболее интенсивно они увеличиваются в первые три года жизни растений. Затем в результате старения рожки образуются медленнее.

Из вышеизложенного можно сделать вывод - рожки хорошая альтернатива получения рассады усам (розеткам). Здесь можно отметить и еще некоторые важные обстоятельства, на которые не обращают внимания не очень опытные земляниководы. Розетки, высаженные осенью предыдущего года или весной текущего года, зацветают и дают первый урожай ягод. Весьма опытные земляниководы в этом случае все цветоносы удаляют. Цель - дать растению хорошо, основательно укорениться. Цветоносы же потребуют для себя часть питания. И второе, не менее важное обстоятельство. В этом же (текущем) году растение закладывает новые (осенние) листья и пазушные почки, из которых формируются новые рожки. На это тоже потребуется питание. Вот почему на первом году необходимо удалять цветоносы. Учитывая сказанное, целесообразно использовать в качестве рассады 2- или 3-летние растения, разделяя их на составные части.

Скептики, прочитав эти строки, возразят: зачем же расформировывать плодоносящее растение, можно обойтись усами (розетками). Необходимо привести еще один весьма важный аргумент в пользу расформирования растения на рожки. Земляника, как и малина, весьма склонна к почвоутомлению. Находясь длительное время на одном месте, она выделяет в почву продукты обмена веществ. Они постепенно накапливаются до высоких концентраций, отравляют вокруг себя почву, и корни вынуждены распространяться дальше, несмотря на достаточное количество питательных веществ. В этом может убедиться каждый, когда будет откапывать, например, 3-летнее растение. Мощная корневая система и уже омертвевшие корни прежнего материнского растения. Кроме того, опавшие листья разлагаются, образуя физиологически активные токсические вещества, которые, попадая в почву, угнетают молодые растения. Это можно видеть на простом опыте. Если в настой из старых земляничных листьев погрузить молодые растения, то у них начинают буреть корни, стебли и листья, а затем растение погибает.

В своей земляничной практике я начал применять рассаду, полученную делением на рожки 2- и 3-летнего растения. Какие тактические задачи при этом решаются?

После 3-летнего пребывания земляники на одной грядке меняю место их дислокации, заменяя растение на молодые рожки. При выращивании ее на 4-ярусных пирамидах размером 1,6x1,6 м почву заменяю на новую и высаживаю молодые рожки. Веду интенсивную и планомерную борьбу с нарождающимися усами, чтобы корневая система растения не тратила питание на них, а отдавала его рожкам как сформировавшимся, так и нарождающимся.

После окончания плодоношения не произвожу стрижку листового аппарата земляники. Делаю это только весной следующего года.

Отмечаю "маячком" растения с наиболее крупными ягодами и большим их количеством, чтобы в дальнейшем их разделить на рожки.

Разделение растения на отдельные рожки провожу сразу же после окончания плодоношения, не откладываю это на конец лета. Высадку рожков провожу сразу же на постоянное место или в школку. Это дает весьма ощутимый выигрыш по времени (несколько недель) для ее хорошего укоренения.

Опробовал этот метод на ремонтантной безусой землянике сорта Александрия. Из годичного растения получилось 8 отдельных растений. Их весной высадил, и до середины октября на каждом растении зрели ягоды, но и остались еще зеленые плоды и цветущие растения. В октябре явно не хватало тепла. В будущем году эту землянику переведу в теплицу, используя для посадки алюминиевые баночки из-под напитков емкостью 0,33 л. Эксперимент показал, что это менее трудоемко и хлопотно, дает больший выход растений, чем получение рассады из семян.

А. Соболев, садовод-любитель

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 226 | автор: sadovod | Вчера, 13:05 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.