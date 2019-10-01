Как ускорить плодоношение садовой земляники?

Урожай земляники можно получить на 1,5-2 недели раньше, используя различные укрытия. Наиболее простые укрытия - пленочные тоннели. Устанавливают укрытия в начале мая. Пленку закрепляют на каркасе из проволочных дуг, которые размещают друг от друга через 0,8-1 м. Высота укрытия 0,4-0,5 м. С одной стороны каркаса край пленки закрепляют постоянно. Другой край прикрепляют к рейке, чтобы его можно было приподнимать и сворачивать при проветривании, уборке урожая и т.д. Следует строго следить, чтобы температура в укрытии не поднималась выше 25°С. При повышении температуры надо поднять пленку для проветривания. Для лучшего опыления растений, когда начинается массовое цветение, пленку, если погода хорошая, необходимо снимать. Под пленочными укрытиями целесообразнее выращивать ранние сорта.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»