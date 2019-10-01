Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Как ускорить плодоношение садовой земляники? | Ваш сад / Земляника
Как ускорить плодоношение садовой земляники?
Урожай земляники можно получить на 1,5-2 недели раньше, используя различные укрытия. Наиболее простые укрытия - пленочные тоннели. Устанавливают укрытия в начале мая. Пленку закрепляют на каркасе из проволочных дуг, которые размещают друг от друга через 0,8-1 м. Высота укрытия 0,4-0,5 м. С одной стороны каркаса край пленки закрепляют постоянно. Другой край прикрепляют к рейке, чтобы его можно было приподнимать и сворачивать при проветривании, уборке урожая и т.д. Следует строго следить, чтобы температура в укрытии не поднималась выше 25°С. При повышении температуры надо поднять пленку для проветривания. Для лучшего опыления растений, когда начинается массовое цветение, пленку, если погода хорошая, необходимо снимать. Под пленочными укрытиями целесообразнее выращивать ранние сорта.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 165 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2019 (18)
Сентябрь 2019 (24)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
Июнь 2019 (20)
Май 2019 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"