

::. Ковровый способ посадки садовой земляники | Ваш сад / Земляника Ковровый способ посадки садовой земляники

С ковровым способом посадки земляники познакомился почти 60лет назад, В мае 1953г., во время геодезической практики, я помог агроному совхоза - разбил площадку для посадки земляники - и получил за это решето рассады земляники сорта Комсомолка и наставление, как ее посадить.

Землянику тогда в садах сажали нечасто - считали ненужной роскошью, да и рассады не было. Сейчас сорт Комсомолка в наших садах не встречается, а раньше был широко распространен. Ягода довольно крупная, но кислая. Урожай 1 -1,2 кг/м 2 . Цветки однополые, Я посадил грядку этой земляники, она хорошо принялась, а наследующий год я защитил диплом, получил назначение и уехал на работу. Мать была уже старая, весь огород ей обрабатывать было трудно, усы она обрывала нерегулярно, грядка превратилась в ковер. Уход состоял в основном в том, что она удаляла лишние мужские растения, старые и больные женские кусты, выпалывала сорняки, весной и осенью рыхлила, посыпала золой, перепревшим навозом. Грядка просуществовала около 15 лет. Обычно в отпуск я приезжал зимой - строительство дорог тогда было сезонным, поэтому об урожае могу судить лишь по тому, что мать варила для нас ведро варенья, а грядка была площадью около 8 м 2 .

В 1988 г. сын получил участок, и я стал пополнять свои знания, читая журнал «Приусадебное хозяйство». В двух номерах журнала я прочел про земклунику - гибрид земляники и клубники. В статье писали следующее: способность давать много усов позволяет выращивать земклунику сплошной плантацией, в виде луга. При первом опыте такой посадки был получен урожай е 10,3 кг с 2 м 2 . Это меня заинтересовало, я достал рассаду сорта Пенелопа и решил посадить ее лугом. Но я не знал одной тонкости - луг получается не в результате уплотненной посадки, а за счет усов на 2-3-й год после посадки. В результате ковра у меня не получилось, сорняки глушили земклунику, ягоды были мелкие, и их было мало. Пришлось грядку перекопать. Следующий эксперимент я проделал с сортом Фестивальная - решил посадить ее под облепихой, чтобы не перекапывать под ней землю и не тревожить корни.

Я совершил две ощибки: перенес под облепиху старые кусты и опять посадил их густо. Как и в случае с Пенелопой, ничего не получилось. Не удалась и следующая попытка - у меня был сорт Надежда, я не успел его обработать, попал в больницу, весной еще болел и решил, пусть растет ковром. Но в земляничник попала сорная земляника, и мне все пришлось перекопать и заводить посадки вновь. В научной литературе описания коврового способа посадки земляники мне не встречалось, В журнале «Приусадебное хозяйство» была опубликована статья «Тернопольские земляничники» - отчет о поездке корреспондента в село Будки Тернопольской области Украины. Вращиванием земляники в нем занимаются давно, неосновная культура, выращиваемая в совхозе, - сахарная свекла, а землянику колхозники выращивали на своих приусадебных участках, заключив договор семейного подряда на поставку колхозу конкретного количества ягод. Семьи засаживали земляникой 20-40 соток приусадебного участка. На всех плантациях применялся ковровый способ посадки. Выращивался местный сорт Червона. Земляника эта среднего срока созревания, ягода некрупная, устойчивая к вредителям и заболеваниям, крепкие цветоносы возвышаются над листьями, что предупреждает загрязнение ягод.

В. Лазовский









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::. прочитало: 168 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.