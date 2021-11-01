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::. Мой опыт укрытия земляники от морозов | Ваш сад / Земляника
Мой опыт укрытия земляники от морозов
Ведущие специалисты по возделыванию земляники на Северо-Западе рекомендуют посадку этой культуры производить в августе, обосновывая это тем, что такая посадка позволит растениям хорошо укорениться и окрепнуть до наступления морозов. Принимая во внимание то, что наши садово-огородные участки расположены в заболоченной местности, да еще и с высоким стоянием грунтовых вод, заливаются половодьем, мы высаживаем землянику на высокие гряды или гребни с высотой почвенного грунта до 60-70 см. Так лучше прогревается почва, а заодно мы избавляемся от излишков воды – затопления гряд. Все это хорошо и приемлемо. Но вот с укрытием этих гряд и гребней существуют различия.
 Не так давно вошло в моду взращивание земляники со своеобразным применением полиэтиленовых пленок: на них делаются крестообразные надрезы, примерно в 5 см, в которых красуются чахлые кустики земляники. Теоретически, по замыслу энтузиастов этого агроприема, здесь есть преимущества: минимальная забота о прополке сорняков, лучше прогревается почва, не требуются частые поливы высоких гряд – влага сохраняется в укрытой почве. Может быть где-то эта «теория» и вошла в практику, но в нашем садоводстве она не дала хороших результатов. Ведь садоводство – это своего рода экспериментальное агрономическое поле. Всегда можно увидеть результат возделывания культур на многочисленных участках (а у нас их более пятисот), какой агроприем получается, а какой – нет. Не сказал бы, что вышеуказанное новшество у нас прижилось. Нет хорошего результата с урожаем земляники.
 По своей практике работы с этой культурой могу сказать, что лучшим укрывным материалом для нее (кстати, и для чеснока, посаженного осенью), является слой опавших листьев дикорастущих деревьев (лучше дубовых) и снежный покров. Поэтому в конце октября или позже (смотря по подмерзанию поверхностного слоя почвы) надо заняться укрытием земляники листовым опадом. А что делать с этой листовой мульчей по весне, решает сам садовод-огородник. Можно сгрести и заделать в почву, а можно внести в сборный компост при компостировании.
И. Кривега
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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 |
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