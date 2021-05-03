





::. Кошка на даче | Здоровье дачного участка Кошка на даче

Известно, что у собак дачный образ жизни не слишком отличается от городского, а вот перед владельцами кошек встает немало вопросов. Хочется отпустить кошку погулять в саду, полазать по деревьям. И это не только можно, но и нужно сделать – но лишь под вашим присмотром.

Не оставляйте животных на участке одних. Заинтересовавшись тем, что происходит за пределами ваших владений, они могут не вернуться. На даче домашних кошек подстерегают те же опасности, что и в городе. Они могут заблудиться, оказаться жертвой собак или других кошек – агрессивных бездомных собратьев. Живя в квартире, ваша кошка не привыкла к борьбе за существование. Все это относится и к кастрированным котам, которых в городе не выпускают на улицу. Домашние некастрированные коты, несмотря на все усилия хозяев удержать их дома, обожают гулять сами по себе, после чего они обычно возвращаются. Но помните, что кошка в большей степени привязана к месту, чем к хозяину. И переезд на дачу, отрыв от квартиры, где ей знаком каждый уголок, может оказаться для нее шоком.

По дороге на дачу.

Для путешествий с кошкой нужен надежный контейнер. Это особенно важно при поездке на машине, так как забравшееся под сиденье водителя животное может привести к серьезной аварии. Картонная коробка не подойдет: кошка может разодрать ее и выбраться наружу. Не кормите вашего любимца перед выездом – некоторых кошек в дороге укачивает. На случай, если животное стошнит или оно помочится, выложите контейнер детскими одноразовыми подгузниками или газетами. Ведите машину плавно, чтобы кошку не бросало с боку на бок. Если же вы остановились отдохнуть, не оставляйте животное запертым в машине на солнцепеке. Это может вызвать у него тепловой удар.

Ядовитые опасности.

Некоторые садовые растения – яд для кошки. Это нарцисс, крокус, гиацинт, ирис, ландыш, хризантема, азалия, белая омелия. Удобрения тоже являются сильнейшим ядом. Если вы применяете таблетки против слизней и улиток, помещайте их под перевернутыми горшками, придавив их камнями. Удобрения и костную муку храните в контейнерах с закрывающимися крышками, а не в пакетах или мешках. Если кошка все-таки отравилась, дайте ей не менее двух чайных ложек соленой воды. Вызовите рвоту, положив небольшое количество соды на заднюю часть языка кошки.

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 77 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.