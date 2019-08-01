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::. Время стричь декоративные кустарники | Ландшафтный дизайн
Время стричь декоративные кустарники
Август - время осмотреть свои декоративные кустарники и живые изгороди, поскольку пришла пора их стричь.
Изгороди несвободного стиля обычно стригут по шнуру. Причем, если у вас регулярная изгородь, необходимо стричь так, чтобы нижняя ее часть была уже верхней. Таким образом, нижним ветвям хватает света, и низ изгороди не оголяется со временем.
В стрижке декоративных кустарников есть и еще один секрет, особенно это касается хвойников. Никогда нельзя состригать молодой побег, захватывая древесину прошлого года, поскольку почки на ней просыпаются с трудом и в изгороди могут образоваться проплешины.
Тем же правилам нужно следовать и при обрезке солитерных, т. е. отдельно стоящих кустов или деревьев.
А. Кремнева, агроном




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::. прочитало: 35 | автор: sadovod | Сегодня, 12:19 | Комментариев 0 |
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