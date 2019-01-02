|Как проходила выставка садоводства в 1896 году
25 сентября 1896 года в концертном зале "Аквариума" открылась выставка садоводства, которая прошла с большим успехом и привлекла к себе внимание взыскательной петербургской публики. Выставку посетили почти все значительные лица городского управления, в том числе градоначальник генерал-майор Клейгельс. Публику услаждал хор русской оперы, всюду сновали газетчики. Экспертная комиссия присудила золотые медали господину Тарасову за коллекцию овощей, господину Потесту за группу пальм и других декоративных растений, старшему садовнику Катцеру за коллекцию кротонов. Серебряными медалями были награждены господин Маслов из министерства земледелия за коллекцию семян, садовник Ремпен за хризантемы и ремонтантную гвоздику, пятый и шестой флотские экипажи за создание образцовых огородов и другие. Экземпляры, представленные на этой выставке, настолько поразили знатоков и ценителей огородного искусства, что в "Петербургской газете" появилась шуточная подборка под заглавием "Из подслушанного на выставке". Вот лишь некоторые выдержки из нее:
- Виноград прелестен. Сушение фруктов тоже образцовое, но все же виноград я предпочитаю в жидком виде.
- Какая масса меду. Его хватило бы на целый медовый месяц!
- Вот единственный случай, когда дозволяется заглядываться на камелии далее в присутствии жен.
-Посмотрите, какие громадные груши! Даже неловко называть их уменьшительным именем. Это уже не "Груши ", а настоящие "Аграфены ".
- Какая самая стойкая ягода?
- Несомненно, рябина. Ведь говорят же: "рябиновая настойка".
- На выставке есть клубника, но, конечно, нет "клубнички".
из "Вестника Российского общества садоводства"
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