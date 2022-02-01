| Так бы и приезжал домой с урожаем, если бы на дачу не захотела приехать жена
От редакции. Сегодня мы познакомим вас с интересным рассказом нашего читателя Сергея Платонова, который так бы и возил домой богатый урожай, если бы жена не надумала приехать на дачу.
А впрочем, читайте сами.
Огородным делом я занялся уже 25 лет назад. Приобрел заброшенный участок с небольшим домиком в Ленинградской области. Жена была против, но я ей пообещал, что круглый год будет питаться свежими овощами и фруктами.
Но с какой стороны подойти к лопате я тогда еще не знал. Что такое удобрение, я конечно слышал, а что такое элементы питания даже не ведал. Но обещания я привык выполнять.
Купил в магазине семян разных овощных культур, удобрения, правда на названия я тогда не смотрел, они мне все-равно ни о чем не говорили, больше смотрел на цены, в девяностые годы с работой было тяжело, соответственно и с деньгами. Но денег хватило еще на лопату и грабли.
Вперед на дачу!!!
Целину копать, да еще с непривычки – работа не легкая. Вечером не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но 1,5 кв. м целины были усвоены.
Так потихоньку метр за метром дела продвигались. Удобрения раскидал, семена тоже. Даже чего-то взошло, по-моему, редис, затем он вытянулся и зацвел. Больше ничего кроме сорняков я не видел.
Но обещание я все-таки выполнил.
Домой приезжал с урожаем.
Правда жене не рассказывал, что огурцы и лук мне приносит сосед Петя, он у нас на заводе раньше главным инженером работал. А морковь и укроп соседка Света носила.
Огород мой сорняками зарос, но жизнь дачная мне все больше нравилась. Со Светкой чаю попьем, а с соседом Петей и по рюмочки поднимем, а после, конечно, власть нынешнюю поругаем.
Так бы и было все хорошо, но…..
Жена захотела посмотреть моё хозяйство. Огурчики она закатала, по-моему, шесть трехлитровых банок. Меня она теперь называла исключительно агрономом.
Пришлось мне на хитрость идти, в пятницу будто бы голова заболела, сказал ей, что ехать не смогу. А на следующие выходные она не смогла, мама её заболела. Так и дотянул я до закрытия сезона, но понял, что на следующий год так не прокатит. Надо огород поднимать. Выписал я тогда газету «САДОВОД» и начал потихоньку вникать в суть да дело: какие удобрения нужно вносить в почву, что такое основное внесение, что такое припосевное внесение и что такое подкормки. Так я становился агрономом.
А скоро и весна.
Грядки, посевы, посадки смородины – все делал, как написано в газете. На дачу ездил уже с женой.
Урожай был, правда на засолку и одной банки огурцов не хватило, но жене сказал, что прошлый год более урожайный был. А сад и огород становились моим любимым делом.
Но через 3 года по урожаю я вышел на уровень первого года. Жена, закатывая шестую банку вспомнила и сказала, что год опять урожайный, как тот первый.
Её все больше тянуло на дачу, очень понравилось ей выращивать цветы и закатывать огурцы.
Сейчас у нас отремонтированный домик, банька, 3 теплицы и конечно уголок для отдыха, где мы частенько с соседом Петей встречаемся. Поднимем иногда по рюмочки - другой и поругаем нынешнюю власть.
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