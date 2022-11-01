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::. Меня посетила идея – пройтись по соседским участкам и посмотреть, чем занимаются дачники | новости
Меня посетила идея – пройтись по соседским участкам и посмотреть, чем занимаются дачники
Вот и закончилась осень, выпал первый снежок и запорошил грядки. Вроде и работы на садовых участках завершены - так рассуждал я за рулем автомобиля, стоя в пробке вечером в пятницу по дороге на дачу. Так почему пробки? Что делают люди на даче в начале зимы?
Лично я ехал, чтобы забрать банки с вареньем, и за одно попарится в новой баньке, которую построил в этом году. А что на даче делают эти люди, что стоят в пробке? Пробки по дороге на дачу, конечно, стали поменьше, чем наблюдались в сентябре или в октябре, но не на много.
 И тут меня посетила идея – пройтись по соседским участкам и посмотреть, чем занимаются дачники в начале зимы, набраться опыту, и поделиться им с вами.
Так я и поступил: В субботу выспался, выпил чашку кофе и пошёл воплощать в жизнь свою идею.
Ближайшие соседи, наши давние друзья Михаил и Елена. Дача им досталась давно еще от своих родителей. Елена больше занимается выращиванием цветов, а Михаил ухаживает за огородом и плодово-ягодными культурами. Соседей застал за работой.
«Привет, соседи» - начал я разговор: «Сезон еще на закрыли?»
«Какой там?» - произнесла Елена.
 Укрытия для роз у неё были сооружены еще в начале ноября. Это дуги, на дуги накинута полиэтиленовая пленка. Корешки роз замульчированы. Сегодня Елена закрывала торцы укрытий, а сверху аккуратно укладывала еловый лапник. У них на участке росли две ели, они и являлись источником натурального утеплителя.
Михаил лопатой сгребал снег на грядку, где только что посеял под зиму морковь и редис. «Сегодня надо будет пригнуть ветки малины, и связать их. Под снегом они зимуют надежнее» - поделился своим дальнейшим планом Михаил.
«Не буду вам мешать. Бог в помощь» - произнес я и пошел дальше.
А дальше располагался участок Виктора. Молодой холостой парень. По-моему, ему недавно исполнилось 25 лет. Участок принадлежит его маме, но она бывает на даче редко, а Виктор часто приезжает сюда то один, то с компанией. Вот и сейчас с его участка исходил аромат шашлыка, и слышен смех молодых людей и девчонок.
Здесь вряд ли я наберусь опыта, по крайне мере в садово-огородном деле. Иду дальше.
Следующий участок Михаила Викторовича. Его мы называем нашим агрономом. Если у нас - садоводов возникают какие-либо вопросы, например, чем подкормить клубнику или помидоры, чем лечить куст, какой сорт выбрать, у Михаила Викторовича всегда находится ответ.
Человек он добрый, каждый раз встречает нас с улыбкой и с удовольствием отвечает на наши вопросы. Так чем же занимается наш агроном на даче в начале зимы? - этот вопрос вызывал у меня особый интерес.
Странно, но ни в саду, ни в огороде Михаила Викторовича не было.
Я постучал в дом. «Заходите» - раздался приветливый голос. В печи потрескивали дрова, а Михаил Викторович сидел за письменным столом, перед ним лежала большая тетрадь.
Я объяснил цель моего визита, и как опытного специалиста попросил поделиться, какие работы необходимо завершить в начале зимы в саду и в огороде?
  Михаил Викторович с удовольствием поделился: «В декабре основные садовые и огородные работы должны быть завершены: почва перекопана, удобрения внесены, розы укрыты, клубни георгин выкопаны и убраны в погреб. Обрезку ягодных и декоративных кустов я провожу ранней весной, осенью делаю лишь санитарную обрезку. А что необходимо делать сейчас, так это привести всё в порядок, обязательно записать, какие удобрения внесены в какую грядку, в каком месте какие культуры росли, чем и когда были подкормлены кусты, деревья, и составить план посевов и посадок на следующий год, обязательно соблюдая севооборот».
 Я не мог оставить такого опытного специалиста без интересных, дополнительных вопросов:
«А какие чаще всего ошибки совершают садоводы и огородники осенью?»
«Самое главное, соблюдать нормы внесения удобрений». Продолжил Михаил Викторович «При этом учитывать, какие культуры росли на этом месте, как и каким образом производились подкормки, и поливы. Вот, например, у меня две теплицы. В одной я выращиваю огурцы, в другой томаты. Для томатов я устанавливаю капельный полив, огурцы поливаю лейкой.
Здесь надо знать, что внесенные удобрения в основную заправку, т.е. под перекопку, где используется капельный полив, расходуются не со всего объема тепличного грунта. Дело в том, что при капельном поливе вода подается непосредственно в корень растения. В воде растворяются элементы питания только из тех удобрений, которые попадают в это влажное пространство. В почве, куда влага не попадает, удобрения остаются нетронутыми. Поэтому подкормки, во время вегетации проводят чаще.
В следующем сезоне в теплице, где росли томаты, я выращиваю огурцы, поливаю их из лейки. Если мы внесем полную дозу всех необходимых удобрений, то учитывая оставшиеся с прошлого года нерастворенные удобрения, получится их избыток. При поливе огурцов из лейки в следующим году образуется почвенный раствор высокой концентрации, а огурцы не переносят высокую концентрацию почвенного раствора. Вот вам и потери урожая. Соблюдайте севооборот, это предотвратит многие заболевания растений, следите за кислотностью почвы, при необходимости проводите известкование, и обязательно всё записывайте».
Я поблагодарил Михаила Викторовича, за интересные и полезные советы и пошёл дальше.
Валерий чинил крышу. Махнул мне приветливо рукой, и крикнул, мол, потекла. Больше я его не стал беспокоить.
Следующий участок находится на границе с лесом. Зимой часто корой молодых деревьев на этом участке лакомятся зайцы. Мария, хозяйка участка, укрывала стволы плодовых деревьев разрезанными вдоль пластиковыми бутылками - привязывала из к стволам.
В общем все при деле. А я пошел к себе на участок растапливать баню.
А вы закрыли свой дачный сезон? Если нет, то поделитесь, что делаете на даче в начале зимы?
Виктор Садов
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::. прочитало: 350 | автор: sadovod | Вчера, 21:25 | Комментариев 0 |
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