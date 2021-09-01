

::. Мульчирование вместо перекопки | Ваш сад Мульчирование вместо перекопки

Наступила осень – время перекопки грядок и приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Но кто это делает, допустим, в нашем садоводстве, расположенном в Северо-Западном регионе? Пожалуй, никто. Дело в том, что этим, как правило, занимаются сильные садоводы-огородники. Но вот в последнее время на участках таковых не замечаешь. Не появляются они здесь. Этим занимаются пожилые люди, пенсионеры, инвалиды. Но, не желая оставлять любимое дело – огородничество, они пытаются все-таки продолжать перекопку земли в силу своих возможностей. Но в конце концов наступает такая пора, когда выполнять этот агроприем они уже не могут.

В силу этого, однако есть один способ, когда можно и не копать.

Таким способом облагораживания почвы я пользуюсь уже три года. Это – мульчирование. И вот нынешним годом в одном из агроизданий появилась статья О. Телепова (Омский клуб картофелеводов) под названием «Не хочешь копать – мульчируй». Там много говорится о плоскорезе Фокина. Можно бы с ним и согласиться, и приобрести такой плоскорез, но я на это не решаюсь. Конечно, если бы был в продаже плоскорез, который изобрел сам Фокин, мы бы купили. Но, к сожалению, продаются не настоящие плоскорезы, а имитация, даже с закрашенным лезвием. Ну какой огородник купит такой плоскорез? Теперь обратимся к практике обработки земли без перекопки. Огородник, видимо, замечал, что в перекопанном огороде земля сильно уплотнена, и я согласен с автором О. Телеповым в том, что земля в таком огороде как камень.

А что надо делать, чтобы такого не было?

Надо рыхлить верхний, 5-сантиметровый, слой, а потом мульчировать (чем?), конечно же, компостом, таким же слоем, можно и побольше, если ваш компост не совсем качественный. Автор предлагает другое. Он выращивает сидератный «букет»: рожь, горчицу белую, фацелию, горох, бобы, люпин, кресс-салат, календулу, бархатцы, укроп. Все это прекрасно, но ведь такое выращивание тоже требует изрядных физических затрат. Я делаю проще (на примере картофеля). Пророщенные клубни картофеля кладу на слегка порыхленную вилами поверхность почвы, в маленькие (5-7 см) углубления, и засыпаю их компостом, слегка смешанным с огородной землей. Под клубень – небольшую горсть древесной золы. В дальнейшем, по мере роста стеблей картофеля, подсыпаю такую смесь до тех пор, пока стебли не вырастут до 20-25 см. Все. Больше ничего не делаю. При засухе посадки, конечно же, поливаю. Скептикам такое может показаться странным, но вот в этом году (что это за год, все знают) у соседей картофель, можно сказать, не вырос (в смысле урожая), а у меня урожай был приличный.

И. Кривега, садовод

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Вчера, 08:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.