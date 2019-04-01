Блюда из крапивы, одуванчика и ревеня

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Щи зеленые из крапивы

150 г молодой крапивы опустите в кипяток на 3 минуты, откиньте на сито и пропустите через мясорубку или очень мелко нашинкуйте ножом. Потушите с любым жиром 10-15 минут. Одновременно 5-10 г моркови, 15-20 г репчатого лука и пару веточек петрушки мелко нарежьте и спассеруйте со столовой ложкой пшеничной муки, после чего выложите пассировку в кипящий бульон (подойдет любой бульонный кубик — хоть «Галлина Бланка», хоть «Магги»), туда же опустите подготовленную крапиву, 20 25 г мелко нарезанного зеленого лука.

Варите 25-30 минут, за 10 минут до готовности добавьте 50 г щавеля, лавровый лист, перец, гвоздику и посолите по вкусу. Подавайте с половинкой вареного яйца. Забелите сметаной или смесью сметаны и сливок в равных долях.

Ши зеленые из ревеня

200 г листа ревеня (именно листа, то есть "лопуха", который обычно безжалостно выбрасывается в компостную яму!) хорошо промыть, измельчить (мясорубкой или ножом)... Дабы не повторяться, отошлю заинтересовавшихся к предыдущему рецепту, с одной оговоркой: щавель добавьте в пропорции 2:1 (1 часть щавеля на 2 части листа ревеня). Для остроты можно добавить немного измельченного стебля ревеня.

Пельмени из крапивы подагестански

Приготовьте тесто из 250 г пшеничной муки, двух яиц, соли и воды. Дайте ему отстояться полчаса и раскатайте в пласт толщиной 1,5-2 мм. Тщательно промойте 300 г молодой крапивы, измельчите и перемешайте с 50 г мелко нашинкованного, обжаренного в сливочном или топленом масле репчатого лука. Сформируйте из теста и начинки пельмени и отварите их в кипящей подсоленной воде. Подайте на стол, предложив к ним масло, сметану, уксус.

Жареные розетки одуванчика 250 г розеток одуванчика (заготовленных ранней весной, когда высота растения не превышает 2-5 см) отварите в 5%-ном солевом растворе, обваляйте в сухарях и обжарьте во фритюре. Мелко нарубите 250-500 г говядины, обжарьте с 1 мелко нашинкованной луковицей. Соедините обжаренные розетки и мясо. Подавайте с шашлычным соусом.

Как и было обещано в начале статьи, обед из трех блюд! Конечно, тут используются не только дары весны. Скорее, это напоминает "суп из топора", который варил небезызвестный солдат. И все-таки, и все-таки... Что-то рациональное есть, наверное, и в такой кухне! А чтобы завершить наш гипотетический обед, еще один штрих:

Кофе из корней одуванчика

Корни одуванчика тщательно промыть (щеткой, в нескольких водах!), подсушить на воздухе и обжарить в духовке до побурения. Измельчить в кофемолке или истолочь в ступке. Заварить как кофе.

Конечно, это будет не совсем "Нескафе" или "Якобе", но пить вполне можно.

А. Гусев

Газета "Садовод"

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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Сегодня, 12:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.