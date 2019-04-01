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::. Пока не созрела редиска! | Рецепты
Пока не созрела редиска!
В этом году зима долго не сдает своих позиций. И все же с каждым днем ручеек энтузиастов, навещающих свои шесть соток, становится все шире и вскоре превратится в мощный поток озабоченных весенними хлопотами людей, штурмом берущих все виды общественного транспорта.
Когда первая радость от встречи с подсобным хозяйством притупится, в полный рост встанет проблема хлеба насущного. Как же добиться максимального результата при минимальных затратах, а именно, как порадовать себя и членов семьи каким-либо деликатесом и при этом затратить на приготовление пищи как можно меньше столь драгоценного на садовом участке времени?
Каждый дачник решает проблему быстрого и вкусного приготовления пищи — и каждый выходит из положения по-своему, в зависимости от наличия продуктов, оснащенности дачной кухни, собственных вкусов и навыков... Пришлось с этим столкнуться и нашей семье. И если на первых порах, лет этак десять назад, мы с огромным удовольствием поглощали привезенные из города бутерброды, запивали их чаем из термоса и достаточно комфортно чувствовали себя, сидя на только что выкорчеванном пне, то теперь обычным делом стал полноценный обед из трех (как минимум—двух) блюд, да и критерий удобства обеденной мебели изменился.
Предлагая читателю некоторые хитрости "дачной" кулинарии, я понимаю, что многое из того, о чем будет сказано ниже, давно и всем известно. Но, как говорил мой сосед по даче дед Егор: "Ты посмотри, нет, кажется, ничего проще печеной картошки. А вот попробуй-ка моей!" Я с благодарностью включил в свою коллекцию такой способ: одинакового размера картофелины средней величины вымыть со щеткой, обернуть каждую пищевой фольгой и в каждый пакетик добавить по микроскопическому кусочку сливочного масла. Все. Дальше выпекать по общеизвестной технологии.
Весна дарит прекрасную возможность внести разнообразие в обычное меню. Не сегодня-завтра всюду появятся желтые головки одуванчиков, в укромных уголках можно будет увидеть молодую крапиву, а там, глядишь, наберет силу и первый садовый овощ — ревень. Казалось бы, что вкусного можно приготовить из этих растений? Ну ладно, из ревеня хоть кисель, а что касается крапивы да одуванчиков...
А что касается крапивы и одуванчиков — готов предложить вашему вниманию несколько блюд, которые приятно вас удивят.
Салат из крапивы
200 г молодой крапивы (подчеркиваю: именно молодой!) промойте, опустите на 5 минут в кипящую воду, откиньте на сито, а затем измельчите и выложите в салатник. Растолките в ступке 25-30 г ядер грецких орехов, разведите полученную массу четвертью стакана отвара крапивы, добавьте по вкусу уксус, соль, черный перец. Полученной смесью заправьте салат, сверху обильно посыпьте мелко нарубленной зеленью — зеленым луком, петрушкой и укропом.
Салат из одуванчика с яйцом
100 г листьев одуванчика залейте холодной подсоленной водой и выдержите в ней около получаса, после чего измельчите с 25 г зеленого лука, добавьте 50 г квашеной капусты и измельченное вареное яйцо. Перемешайте, посолите по вкусу, заправьте сметаной.
А пока на наших грядках не созрела редиска,
в следующий раз я дам еще несколько рецептов. Оставайтесь с нами.
А Гусев
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Сегодня, 12:19 | Комментариев 0 |
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