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::. Салат-коктейль малиновый (и другие рецепты из ягод) | Рецепты
Салат-коктейль малиновый (и другие рецепты из ягод) 
Пудинг фруктово-ягодный
 Фрукты (персики, нектарины и т. п.) – 3 шт. среднего размера, ягоды (лучше земляника или малина) – 250 г, ликер (ягодный) – 3 ст. л., яйцо (желтки) – 4 шт., вода – 2 ст. л., сахар – 50 г. Фрукты нарезать небольшими дольками и выложить их в миску.  Добавить к ним 2 ст. л. ликера и хорошо перемешать. Желтки растереть с сахаром, ложкой ликера, водой и поставить на водяную баню. Желтковую массу взбивать 5- 10 мин, пока она не начнет нагреваться. Затем подготовленные фрукты и ягоды разложить в формочки для выпекания и залить желтковым соусом. Печь в предварительно разогретой духовке около 2-3 мин до образования золотисто коричневой корочки. К столу блюдо лучше подавать горячим.

Парфе с малиной
Сахар – 1/2 стакана, вода – 1/2 стакана, яйцо – 4 шт., малина – 1/2 стакана, сметана – 250 г, бисквитное печенье. Для соуса: сахар – 3 ст. л., вода – 1/4 стакана, ликер – 1 стакан.
Сварить густой сироп из сахара и воды и тонкой струйкой постепенно вводить его в растираемые яичные желтки. Приготовленную массу поставить на слабый огонь и, помешивая, прогревать несколько минут, не давая закипеть. Снять с огня и мешать, пока не остынет. Протереть малину, добавить сметану и соединить с яичной смесью. Выложить часть крема в покрытую целлофаном или пергаментной бумагой форму для кекса, положить на него смоченное в сиропе бисквитное печенье, снова смазать кремом, покрыть печеньем. Верхний пласт должен быть из печенья. Поставить форму с парфе в холодильник на 5-6 ч (можно на всю ночь). Перед подачей опрокинуть форму на тарелку, покрыть парфе тем же кремом и украсить сметаной и малиной.
Для сиропа 2-3 ст. л. сахара проварить с четвертью стакана воды и стаканом ликера.

 Салат из ягод
Земляника – 200 г, малина – 150 г, яблоко или айва – 2 шт., сахар. Яблоки или айву нарезать тонкими ломтиками, посыпать сахаром и дать ему растаять. В стеклянную салатницу выложить ломтики яблок, землянику, малину и посыпать по вкусу сахаром. Сразу же подать к столу. По желанию к салату в отдельной посуде можно подать сливки.

Салат-коктейль малиновый
Малина – 35 г, клубника – 20 г, земляника – 20 г, сахарный песок – 10 г, сметана – 15 г. Клубнику, землянику, малину перебирают, промывают под слабой струей воды, укладывают в вазочке слоями, пересыпая сахарным песком. Заправляют сметаной.

Советы хозяйкам
 Яблоки, начищенные и нарезанные для салата, не темнеют, если их положить на 10 мин в слегка подсоленную холодную воду. Для определения зрелости дыни нужно нажать на ее конец с противоположной от стебля стороны: у недозрелой дыни этот конец не поддается нажиму. Хорошего качества дыня имеет толстый стебель.
 Несколько капель ароматического (настоянного на пряных травах) уксуса сделают дыню и клубнику ароматнее.
 И. Стеблова
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 36 | автор: sadovod | Сегодня, 10:14 | Комментариев 0 |
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