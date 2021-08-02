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::. Несколько блюд из ягод | Рецепты
Несколько блюд из ягод
Финский ягодный суп
 Ягоды (клюква, малина, смородина) – 750 г, сладкое белое вино – 1 стакан, палочка корицы, сахарный песок – 2,5 ст. л., взбитые сливки (для украшения) – 1/2 стакана. Отобрать несколько красивых ягод малины для украшения и сохранить их. Положить остальные ягоды в кастрюлю вместе с вином, палочкой корицы, сахаром и залить 2 стаканами воды. Варить 5-10 мин, периодически помешивая, пока фрукты не станут мягкими. Удалить палочку корицы и протереть суп через мелкое сито. Поставить в холодильник как минимум на 1 ч перед подачей. Подавая, полить слегка взбитыми сливками и украсить отложенными ягодами малины.

Летний ягодный десерт
На 4 порции: 1/2 ч. л. специй (корицы, гвоздики), 200 г малины, 200 г черники, 25 г меда, 4 бисквита, 200 г сметаны, 2 ст. л. миндаля, нарезанного полосками. Положить специи в кастрюлю и подогреть на медленном огне 2 мин, время от времени потряхивая кастрюлю. Добавить малину, чернику и мед и подогревать еще 4-5 мин, пока ягоды не дадут сок. Разделить бисквиты между стеклянными бокалами. Полить теплыми ягодами и дать немного остыть. Сверху положить сметану и охлаждать 15 мин, чтобы бисквит хорошо пропитался соком. Перед подачей поджарить миндаль и посыпать десерт сверху.

 Тирамису с лесными ягодами
 Малина – 1 стакан, черника – 1 стакан, ежевика (черная смородина) – 1 стакан, клубника – 1 стакан, сахар – 1 стакан, сок одного лимона, сливки – 1 л, сыр маскарпоне – 240 г, сахарная пудра – 1/2 стакана, коржи бисквитные готовые – 3 шт., ликер – 1 стакан, малиновое желе – 1/2 стакана. Для украшения: мята и сахарная пудра. Все ягоды смешать в одной посуде, добавив сахар и лимонный сок и дать постоять в течение часа. Часть ягод надо слегка подавить при помощи вилки о стенки миски. Взбить сливки и половину перемешать с сыром, добавив сахарную пудру, до получения однородной массы. Положить бисквитный корж на тарелку и смочить его ликером, после чего смазать сырной массой и уложите часть ягод. Аналогичным образом, один на другой, уложить следующие коржы. Оставшимися взбитыми сливками смазать торт сверху. Дать коржам пропитаться в течение часа. Украсить мятой, малиновым желе, целыми ягодами и сахарной пудрой.
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Шарлотка летняя
Батон – 1 шт., малина – 1,5 стакана,
смородина – 1/2 стакана, сахар по вкусу.
Ягоды пересыпать сахаром. Хлеб нарезать ломтиками толщиной 0,5 см
(корку срезать). Выложить в кастрюле
дно и бока хлебом, насыпать начинку,
разровнять. Закрыть ломтиками хлеба и
придавить. Поставить в холодильник.
Перед подачей перевернуть

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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