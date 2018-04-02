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Как накормить и защитить растения?

Казалось бы, сейчас с этим нет никаких проблем. Удобрений выпускается огромное количество и самых разнообразных. Средств защиты от вредителей и болезней тоже. Так зачем же задаваться таким странным вопросом? А вот зачем! Климатические изменения приводят к тому, что растения за свой и без того недолгий вегетационный период испытывают множество стрессов (резкие перепады температур, заморозки, засуха, избыток влаги, ураганы, град и т.д.) Все эти факторы приводят к их ослаблению. Конечно, у растений есть определённый запас жизненных сил, и они стараются не только выжить, а ещё и дать нам хоть какой-то урожай. Да и мы с Вами оказываем помощь своим садовым растениям: подкармливаем, обрабатываем от вредителей и болезней. И вот тут-то очень важно сделать так, чтобы наша помощь была помощью в полном смысле этого слова. А именно: удобрения надо использовать только такие, которые обладают высокой биодоступностью, чтобы растения не тратили на усвоение питательных веществ дополнительную энергию. Ведь она необходима им для роста и развития. Кроме того, неусвоенные элементы питания накапливаются в почве или на листьях и вызывают негативные явления. Средства защиты растений (пестициды), конечно, помогают в борьбе с вредителями или болезнями. Однако после их применения растения испытывают настоящий «химический» стресс, который приводит к их ослаблению, замедлению роста и развития, не говоря уже о том, что остаточные количества пестицидов могут накапливаться в плодах, нанося вред нашему здоровью.

Надо подобрать для растений такое питание и защиту, чтобы ни им, ни себе не навредить. Но, если раньше это было проблематично, то теперь стало возможным.







Два удобрения для защиты растений!

Да, именно так! Речь идёт об удобрениях компании «НЭСТ М», необычные свойства которых уже известны многим садоводам. Это ЭкоФус и Силиплант!

ЭкоФус – это 100% натуральное органо-минеральное удобрение, полученное из бурой водоросли, произрастающей на берегах Белого моря фукуса пузырчатого. Но для тех, кто пока с ЭкоФусом не знаком, необходимо объяснить подробнее.

ЭкоФус обладает высочайшей питательной ценностью. В его составе минералы, среди которых более 42 микроэлементов, в т.ч. и такие ценные как йод, селен и кремний, а также органические кислоты, витамины, полисахариды, каротиноиды, пектины, ферменты, и т.д. Одним словом, ЭкоФус полностью удовлетворяет все потребности растений в питательных веществах. Тем более, что все они находятся в органическом коллоидном состоянии и прекрасно усваиваются растениями.

Внимание! Помимо питательных в ЭкоФусе содержится целый комплекс веществ, иммуностимулирующего и антистрессового действия. Объясняется это тем, что прибрежная водоросль растёт в очень суровых условиях. Чтобы выжить она вырабатывает специальные вещества, которые защищают её и от холода, и от засухи во время отлива. Все они полностью сохранены в удобрении ЭкоФус. Поэтому он способен защитить растения и от заморозков, и от засухи. А ещё в составе ЭкоФуса есть растительные антибиотики. Они помогают бороться с грибковыми и бактериальными заболеваниями. Кроме того, высокое содержание органического йода обеззараживает почву и служит отличной профилактикой корневых гнилей.

Под действием ЭкоФуса (50 мл на 10 л воды, путём полива или опрыскивания) растения растут более активно. Они быстрее проходят наиболее уязвимые фазы развития, и вредители уже не могут причинить им серьёзного вреда.

Силиплант - микроудобрение с высоким содержанием биодоступного (в виде растворимых мицелл) кремния и всех необходимых растениям микроэлементов в хелатной (органической) форме. Растениям, как правило, доступного кремния не хватает, ведь они поглощают его гораздо больше, чем других питательных веществ. Поэтому необходимо регулярно подкармливать растения Силиплантом (10-30 мл на 10 л воды, 1 раз в 10 - 15 дней, путём полива или опрыскивания). Всё дело в том, что кремний входит в состав клеточной стенки и придаёт ей особую прочность. Именно благодаря ей растения становятся устойчивыми практически к любым повреждающим факторам: механическим, климатическим, фитопатогенам и вредителям. Вредителей Силиплант, конечно, не уничтожит. Просто растения, обработанные им, будут вредителям «не по зубам». А ещё Силиплант обладает ярко выраженным фунгицидным действием. Он способен подавлять развитие многих заболеваний, за счёт усиления синтеза растительных полифенолов, обладающих антисептическими свойствами.

Итак, для того, чтобы накормить растения и бережно защитить их надо 1 раз в 10-15 дней поливать их ЭкоФусом (50 мл на 10 л воды) и в тот же день опрыскивать Силиплантом (30 мл на 10 л воды). Урожай будет сохранён!



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::. прочитало: 262 | автор: sadovod | Вчера, 12:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.