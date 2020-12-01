Сложные удобрения с содержанием азота

Обычно в почву вносят не одно, а сразу несколько удобрений, содержащих все основные элементы питания растений, но перед внесением их смешивают. Промышленность выпускает готовые смешанные удобрения, предназначенные для разных культур. Лучше употреблять их под те культуры, для которых они предназначены, но с учетом потребности растений в питательных веществах их можно применять и под другие культуры.

Сложные удобрения - это не смесь нескольких удобрений, где можно задать любое соотношение элементов, а соли, содержащие 2-3 элемента питания. Соотношение элементов при этом зависит от химической формулы соединения.

Применяя на своем участке смешанные или сложные удобрения, вы никогда не перекормите растения каким-либо одним элементом питания, так как на фасовочном пакете есть все сведения по содержанию элементов питания, их соотношению и рекомендации по правильному использованию удобрения под отдельные культуры.



Наибольшее количество азота в сложных удобрениях содержится в нитрофосе и нитроаммофосе.

В нитрофосе содержится 24% азота и 14% фосфора. Это сложное удобрение хорошо растворяется в воде. Его лучше применять под весеннюю основную обработку почвы под все культуры.

В нитроаммофосе содержится чуть меньше азота (23,5%), но намного больше фосфора - 23,5%.

Аммофос - азотно-фосфорное сложное, растворимое в воде удобрение, содержит около 10% азота и 50% фосфорной кислоты. Выпускается в гранулированном виде. Имеет хорошие физические свойства, применяется на всех почвах.

Диаммофос отличается удвоенным содержанием азота - 21%. Фосфорной кислоты содержит 52%.

Калийная селитра - азотно-калийное сложное, растворимое в воде удобрение, содержит 13,7% азота и 46,5% окиси калия, т.е. несколько необычное соотношение действующих веществ. Сильно слеживается, поэтому хранить его необходимо в сухом помещении. Удобрение слегка подщелачивает почву. Применяется на всех почвах под все культуры. Незаменимо в момент завязывания и налива плодов и овощей. Средняя норма составляет 30 г на 10 л воды, по 1 л раствора под овощное растение.

Нитрофоска - сложное, полное тройное удобрение. Содержит азот, фосфор и калий - от 12 до 17% каждого. Все три элемента находятся в легкоусвояемой форме без вредных примесей. Выпускается нитрофоска в гранулированном виде, хорошо растворяется в воде, не смешивается и хорошо рассеивается. Она заменяет сразу несколько простых удобрений, поэтому нет необходимости их подбирать и смешивать.

Нитрофоска относится к нейтральным солям. Ее можно применять на всех почвах и под все садово-огородные культуры. На тяжелых почвах ее лучше вносить осенью, под перекопку, на легких почвах - весной, с мелкой заделкой. При подкормках ее вносят в предварительно политые рядки, чтобы растения не соприкасались с удобрениями. Средняя норма внесения удобрения - 20 г на 1 м 2 или 5 г в лунку.

Нитроаммофоска - тоже сложное полное тройное удобрение, содержащее 18% азота и по 14,6% фосфора и калия. Выпускается в виде гранул, хорошо растворяется в воде. Особую ценность она представляет для внесения в почву при весенней обработке и летом в подкормках, благодаря высокому содержанию водорастворимой формы фосфора.

Огородная удобрительная смесь - удобное для использования минеральное удобрение. В ней содержится в среднем 6% азота и по 10% фосфора и калия в легкоусвояемой растениями форме. Средняя норма внесения составляет 70-80 г на 1 м 2 с перекопкой на глубину 10-20 см в зависимости от выращиваемой культуры.

К. Преображенский, канд. с/х наук

Газета "САДОВОД"









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