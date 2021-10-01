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::. Донник нельзя запахивать на удобрение в год посева | Удобрения
Донник нельзя запахивать на удобрение в год посева
Это двухлетнее растение по внешнему виду напоминает люцерну. В первый год жизни развивает стебель. При раннем севе он цветет в первый год жизни. К зиме стебель отмирает, а весной, на второй год жизни, вновь отрастает из почек, расположенных на корневой системе. В течение второго года жизни происходит интенсивный рост стебля и ветвление как в нижней, так и в верхней его части. После созревания семян во второй год жизни все растение донника отмирает.
Высота стебля на второй год достигает 2 м. В первый год жизни стебель сочный, хорошо облиственный. В конце второго года стебель древеснеет. Корень донника стержневой, ветвящийся, проникающий глубоко (до 2 м) в нижние слои почвы и подпочвы. На тонких боковых корешках расположены клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Соцветие – рыхлая кисть, несущая 60-70 белых цветков на коротких цветоножках. Опыляется перекрестно, но возможно и самоопыление. Плод – односемянный, морщинистый боб. Семена мелкие, желтые, гладкие, с запахом кумарина. Часто содержится значительное количество ненабухающих (твердых) семян, абсолютный вес которых составляет 2 г. Кумарин не вреден для здоровья, но вреден дикумарин, который образуется в испорченном сене или силосе.
Двухлетние растения донника относятся к растениям длинного дня, однолетние растения – к растениям короткого дня. Отличается высокой зимостойкостью, к почвам неприхотлив, но плохо растет на кислых заболоченных почвах с близким стоянием грунтовых вод. Весеннее затопление переносит хорошо. Наибольшее количество влаги потребляет в период прорастания семян. Потребность возрастает во время цветения. Ценным является то, что донник дает отаву при раннем скашивании. Наиболее питателен и нежен донник именно до цветения, затем он грубеет, количество белка резко падает, а содержание клетчатки увеличивается. Донник является культурой многостороннего использования – на зеленый корм, силос, сено, зеленое удобрение. Обладает он и рядом других положительных качеств.
1)Почти повсеместно способен вызревать на семена.2) Переносит перезимовку и засуху.
3) Зеленая масса на второй год отрастает рано весной, что дает возможность запахивать ее очень рано, за 2-3 месяца до посева озимых.
4) Хорошо растет на самых разнообразных почвах, но не переносит кислые (pH менее 5,5). 5) Является прекрасным медоносом. На корм донник надо использовать до начала цветения. К действительно отрицательным особенностям относится одревеснение при запаздывании уборки, плохой рост при высоком уровне грунтовых вод и повышенной кислотности почв. Агротехника. Донник обычно сеют под покров озимых или лучше яровых и оставляют в качестве парозанимающей культуры. Донник боится засорения, так как растет в первые 3-4 недели после всходов очень медленно, развивая в первые фазы большую корневую систему и розетку прикорневых листьев. Он также не переносит сильного затенения, поэтому его лучше подсевать под яровую пшеницу. В Ленинградской области донник подсевают под ячмень или овес. Урожай зелени получают до 350 ц/га. Основную обработку почвы проводят под покровную культуру, ее можно заменить лущением, что позволит раньше приступить к полевым работам. Легкие почвы перед посевом прикатывают. Донник очень отзывчив на удобрения. При внесении извести 2-2,5 т/га урожай зеленой массы увеличивается в 2-2,7 раза, а при внесении суперфосфата в дозе 3 ц/га – в 3 раза.
Накопление в почве азота обеспечивается за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Если донник в первые недели жизни развивается плохо, то вносят в небольших дозах азотные удобрения (до 20 кг/га). Во второй год жизни донник хорошо реагирует на последействие удобрения. Донник нельзя запахивать на удобрение в год посева, так как часть семян, сохранившихся в почве непроросшими, дает всходы только на второй год жизни и может засорить последующую культуру. Запахивают донник в конце мая – середине июня, под озимые – не позднее чем за 15-18 дней до их посева, в сухие годы – за 30 дней, под яровые – поздней осенью. Для запашки под яровые донник высевают в поле, отведенном под однолетние травы, при этом первый укос используют на корм или укосное удобрение, а на месте запахивают отросшую отаву. Возможен и такой вариант: скосить и запахать донник в начале образования бутонов (10-15 т/га), а за счет уборки отавы снять еще 9-12 т/га зеленой массы. Перед запашкой лучше зеленую массу измельчить. При некачественной уборке семенников последующие посевы могут засоряться донником, как и при использовании для посева нескарифицированных семян. При уборке донника перед цветением получается лучшее по качеству сено и хорошая отава, которую можно использовать на зеленое удобрение.         
К. Осипов, канд. с.-х. наук 
 Газета «САДОВОД»



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