Огород. Работы в мае

Своевременно поливают растения в теплицах и парниках. Если томат может в некоторой степени перенести дефицит влаги, то перец очень болезненно относится к подсыханию верхнего слоя почвы. Мульчирование после полива дает возможность влаге довольно долго сохраняться в почве.

Вторая половина месяца, когда вероятность возвратных сильных заморозков минует, служит самым подходящим временем для посева фасоли. Некоторые огородники непосредственно перед посевом замачивают семена (для стимуляции прорастания) в горячей воде(55...60°С) на 15 мин; я же обычно замачиваю посевной материал кустовых видов в слабом растворе марганцовокислого калия (комнатной температуры) на 1-1,5 ч. Фасоль можно сеять гнездовым или рядовым способом при глубине заделки от 2-3 (тяжелые почвы) до 3-5 см (легкие). Я предпочитаю семена кустовых форм сеять по схеме 25-30x40-45 см (в шахматном порядке). Если часть посадок оказывается в несколько загущенном состоянии, то лишние растения с комом земли (они безболезненно переносят эту процедуру) перемещаю на свободную площадь.

В этот период высаживают также лук (репку и севок). Для кабачка и тыквы готовят компостную кучу или подбирают хорошо удобренное перегноем место, после посадки на 2 недели для защиты от холодов прикрывают полиэтиленовыми колпаками. С высадкой рассады свеклы в открытый грунт стараются не спешить, так как прохладная погода (3...5°С) стимулирует формирование цветух или уродливых корнеплодов.

Молодые растения томата, учитывая вероятность заморозков, переносят в открытый грунт в конце месяца, а рассаду сельдерея - со второй половины месяца, так как при слишком ранней посадке он дает много цветоносов. Растения сельдерея заглубляют до первого настоящего листа; ранние сорта размещают по схеме 40x30 см, поздние - 65-70x50 см.

Уже во второй декаде мая многие огородники приступают к уборке на огороде пучковой продукции зеленных овощей. В этот период можно собирать перо многолетнего лука, сочные листья щавеля, а также зелень перезимовавшей петрушки. Зелень у многолетних луков срезают аккуратно, оставляя ее на 3 см выше корневой шейки, для более быстрого возобновления зеленой массы. Листья ревеня (по 1-2 от каждого растения) аккуратно выламывают с черешком у самого основания, чтобы дать возможность растению быстро восстановить свою вегетативную массу. С конца месяца начинают выборочную уборку корнеплодов редиса, посеянного в конце апреля - начале мая. Специалисты советуют предварительно (лучше с вечера) полить грядки с редисом, а уже утром заняться уборкой. Если корнеплоды редиса аккуратно очистить от земли, отрезать ботву (оставить только 1,5-2 см), не трогая корешки, то в полиэтиленовом пакете в холодильнике их можно хранить около недели.



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