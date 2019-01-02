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::. Как и когда подкармливать рассаду | Овощеводство / На подоконнике
Как и когда подкармливать рассаду
Наверно, у многих садоводов вскоре на подоконнике появиться рассада томатов, перца, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Если почва подготовлена правильно; она рыхлая, питательная, то можно обойтись и без подкормок, но если в почве недостаточно питания, то подкормки рассады необходимы. Иначе не ждите в будущем богатого урожая.
Первую подкормку производят после появления второго настоящего листа. Лучше применить органическое удобрение. Птичий помет или коровяк (навоз) загружают в любую емкость и заливают теплой водой из расчета одна часть воды на две части удобрения. Емкость со смесью оставляют для брожения на 2—3 дня. Непосредственно перед подкормкой птичий помет разводят водой в соотношении 1:12, а коровяк 1:7. В полученное органическое удобрение желательно добавить суперфосфат (1 столовую ложку на 10 л удобрения). Если у вас двойной суперфосфат, то его необходимо в два раза меньше. Суперфосфат плохо растворим в воде, и поэтому его лучше предварительно растворить в небольшом объеме горячей воды. Полученной смесью рассаду можно подкармливать раз в неделю. Но помните, что подкормка не должна попадать на листья, и после внесения удобрений необходим полив чистой водой.
При отсутствии органических удобрений можно использовать минеральные. Подкормка должна включать в себя 3 главных для растения элемента питания: азот, фосфор и калий. Чтобы не составлять смесь самому, можно воспользоваться готовыми комплексами удобрений. При покупке необходимо лишь проверить, что они содержат вместе азот, фосфор и калий. Существуют смеси, предназначенные специально для томатов и перцев. В них наилучшее соотношение элементов именно для этих культур. Доза минеральных удобрений, которую необходимо вносить, указана на пакетах, обычно она составляет примерно 2 столовые ложки на 10 л воды.
Ближе к высадке рассады в грунт ее необходимо дополнительно подкормить фосфорными (суперфосфат) и калийными (сернокислый калий, калийная соль) удобрениями. Это способствует повышению холодостойкости рассады.
Рекомендуются следующие дозы дополнительной подкормки под томаты: сульфат калия — 30 г (2 столовые ложки), суперфосфат—40 г (3 столовые ложки). Для перцев необходимо взять сульфат калия — 40 г (3 столовые ложки), суперфосфат—30 г (2 столовые ложки).
Однако бывает, что все делается правильно, а рассада растет плохо, чего-то ей не хватает. В этом случае, как советовал основоположник российской агрохимии академик Д. Н. Прянишников, нужно спросить само растение. Поможет вам в этом следующий визуальный тест: внимательно посмотрите на ваши растения и сравните их состояние с вариантами, приведенными ниже.
• Рост растений ограничен. Старые листья меняют зеленый цвет на светло-зеленый, а в дальнейшем приобретают желтую окраску. Это связано с недостатком азота. Необходимо внести азотное удобрение (аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину) или органические удобрения
• Растущий побег становится очень тонким и мелким. На старых листьях на обратной стороне появляется хорошо заметная пурпурная окраска. Листья мелкие, их края загибаются вниз. Таким растениям не хватает фосфора. Нужно срочно подкормить рассаду суперфосфатом.
• Края старых листьев имеют светлую или бурую окраску (позднее такую окраску приобретают и молодые листья). Это связано с недостатком калия. Нужно подкормить растения калийной солью, сернокислым калием. Данный тест можно использовать для диагностики недостатка элементов и на дальнейших этапах выращивания овощных культур.
И. Матвеев
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::. прочитало: 127 | автор: sadovod | Сегодня, 14:19 | Комментариев 0 |
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