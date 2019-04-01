Когда и как обрабатывать почву весной

Наступила весна. Где-то на участках еще лежит снег, а где-то почва готова к посеву ранних культур. Но прежде, чем приступить к посеву, необходимо определить готовность почвы к обработке и дальнейшему посеву. Делается это просто: на глубине 10-12 см берем ком земли и сжимаем его. Затем поднимаем его на высоту полтора метра и разжимаем кисть. Ком подает, а мы по результатам определяем готовность почвы к обработке и посеву: если ком рассыпался, то мы уже опоздали, почва пересохла, если ком при падении развалился на куски, можно приступать к работе, если ком остался комом, только немного сплюснулся, необходимо отложить обработку почвы и посев, Почва еще не поспела.

Это не относится к песчаным почвам, песок может рассыпаться на стадии незрелости почвы.

Если осенью, как это положено, внесены фосфорные, калийные и органические удобрения, почва перекопана на глубину 20-25 см, то весной вносят азотные минеральные удобрения и рыхлят или перекапывают только верхний слой, не глубже 15 см. Это не относится к тяжелым почвам, которые за зиму сильно уплотняются. Их перекапывают на полный штык лопаты.

Если почва осенью не обрабатывалась, то весной ее перекапывают на штык лопаты и вносят все необходимые удобрения. Когда удобрения внесены, почва прогрета и готова к обработке, приступают к возделыванию грядок и к севу ранних холодостойких овощных культур. Частой ошибкой начинающих огородников является большой временной разрыв между обработкой почвы и посевом. Бывает, что садоводы готовят грядки, а посев проводят только на следующей неделе. Это не правильно. Временной разрыв между обработкой почвы и посевом не должен превышать нескольких часов.

Г. Соколов

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